Eunice Rivadeneira lleva una joya, chocolates y pañuelos a Japón

Eunice Rivadeneira Bermeo (Miss Ecuador 2024) alista cuatro maletas rumbo a Japón, donde representará al país en Miss International. Parte el lunes 10 de noviembre y llega el 12. La gala es el 27.

Para el desfile de traje típico, lucirá el Manabí ancestral, una creación del diseñador Joseph Lara, y llevará además una joya-orquídea elaborada por la azuaya Isabel López, destinada a la tradicional subasta benéfica que organiza el certamen.

“Llevo unos 30 trajes de diseñadores ecuatorianos, espero que me entren en las cuatro maletas”, comenta entre risas. También empacará chocolates y pañuelos personalizados.

Confía en su preparación

Aunque reconoce que los nervios están a flor de piel, Miss Ecuador 2024 mantiene la calma: “Confío en mi preparación, ha sido un año de trabajo intenso. Tengo fe en Dios y quiero disfrutar esta experiencia. Lo demás se dará solo. Ha valido la pena cada sacrificio”.

A su despedida fue convocada Gisselle Rosales, actual Miss Ecuador, acompañada de Alexandra Mina (Miss Cosmo), Valeria Palma (Reina Internacional del Café) y Ami Ocampo (Reina Hispanoamericana).

Todas ellas han recibido clases de etiqueta y protocolo con Laura Arosemena de Jouvín.

La primera vez que Eunice Rivadeneira participó en un certamen fue en Miss Ecuador 2024. Durante un feriado de Semana Santa en la playa, la directora de la organización, María del Carmen de Aguayo, se fijó en su estatura (1,83 metros) y le propuso ser candidata.

Así se convirtió en la soberana del país en ese año.

