Captura de alias Topo: ministro revela cómo cayó la mano derecha de Fito

El ministro del Interior dio detalles de la detención del criminal

La rueda de prensa se realizó en las instalaciones de Aeropolicial, en Guayaquil.

Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido en el mundo criminal como alias Topo y considerado el segundo al mando del grupo Choneros-Fatales, fue recapturado el sábado 13 de septiembre en la región amazónica del Ecuador.

El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció una rueda de prensa desde las instalaciones de Aeropolicial, al norte de Guayaquil, donde detalló el operativo que permitió localizar y detener a Peñafiel Nieto, calificado como un objetivo de alto valor tanto para las fuerzas militares como para la Policía Nacional.

Según el ministro, alias Topo se encontraba oculto en una vivienda cercana a la comunidad de Limonchica, en el cantón Tena, provincia de Napo.

“Alias Topo cuenta con dos órdenes de captura activas por varios delitos, entre ellos tráfico de armas de fuego y asesinato”, indicó Reimberg.

Agregó que, a pesar de haber sido detenido en cuatro ocasiones por delitos como tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y hasta por incumplimiento de pensiones alimenticias, el acusado obtuvo medidas sustitutivas que le permitían presentarse ante la justicia cada ocho días, lo que facilitó su permanencia activa en estructuras criminales.

Una de las órdenes de captura responde al asesinato del agente policial Byron Miguel Morejón Aguilar, ocurrido el 1 de junio de 2024 en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Por ese crimen, Peñafiel Nieto fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.

Además, el ministro destacó los vínculos de alias Topo con el Frente Carolina Ramírez, grupo disidente de las FARC, con el que coordinaba actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas en la frontera norte. También reiteró que Peñafiel lidera la facción criminal conocida como Choneros-Fatales.

Será enviado a Estados Unidos

"Alias Topo es requerido por la Corte de Justicia de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Muy pronto estará acompañando a alias Fito en Estados Unidos", expresó Reimberg de forma contundente.

El ministro informó que el traslado del detenido a Guayaquil estaba previsto entre la noche del sábado 13 y la mañana del domingo 14 de septiembre, para ser recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Posteriormente, se iniciará el proceso de extradición a Estados Unidos.

Finalmente, Reimberg aclaró que, aunque el procedimiento judicial debe seguir los canales correspondientes con las autoridades estadounidenses, se espera que el trámite de extradición no tome más de un mes.

