Temblor en Ecuador este 13 de septiembre.
Temblor en Ecuador este 13 de septiembre.

Temblor en Ecuador hoy: Varios sismos se sintieron este 13 de septiembre

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas

Este sábado 13 de septiembre, varios movimientos telúricos sacudieron el territorio, generando alarma entre los habitantes del cantón Puerto López. El Instituto Geofísico (IG) emitió reportes detallados sobre los eventos, que ocurrieron a lo largo del día.

¿Cuántas veces ha temblado Puerto López?

En total, se registraron cinco temblores. El primero ocurrió a las 06:23 y tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter. Apenas 10 minutos después, a las 06:33, se produjo un segundo sismo, con la misma magnitud de 4.2.

Durante la tarde, la actividad sísmica continuó. A las 16:18 se sintió el tercer temblor del día, esta vez más fuerte, con una magnitud de 4.8. El cuarto movimiento se reportó a las 17:01, con una magnitud menor de 3.2, pero igualmente perceptible por la población. Finalmente, el quinto sismo se registró a las 18:59 y repitió la magnitud de 4.8, generando nuevas reacciones de preocupación.

RELACIONADAS

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. El Instituto Geofísico continúa monitoreando la actividad sísmica.

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

El Instituto Geofísico recomienda a la ciudadanía estar preparada ante posibles sismos mediante la elaboración de un plan de emergencia familiar y la preparación de una mochila con insumos básicos. En caso de un movimiento telúrico, es fundamental evitar el uso de ascensores y mantenerse al tanto de la información a través de fuentes oficiales, como su sitio web y cuentas en redes sociales. Estas medidas son especialmente importantes en un país como Ecuador, ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

