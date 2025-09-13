Extradición de Alias Topo abre disputa por el mando de Los Choneros

Capturado en Tena, Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, será enviado a Nueva York por narcotráfico y lavado

Alias Topo, fue detenido en Tena y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

El sábado 13 de septiembre de 2025, la Policía Nacional capturó a Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como alias Topo, uno de los principales líderes del grupo criminal Choneros-Fatales y considerado un objetivo de alto valor. La detención se realizó cerca de la comunidad de Limonchicta, en el Tena, alrededor de las 15:00.

Alias Topo cuenta con un amplio historial delictivo, que incluye tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y homicidio. El pasado 1 de agosto fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato del agente policial Byron Morejón, ocurrido el 1 de junio de 2024.

Pese a haber sido arrestado en múltiples ocasiones, en el pasado obtuvo medidas sustitutivas que le permitieron mantenerse activo dentro del crimen organizado.

Extradición a EE. UU.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que alias Topo será extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de activos ante la Corte de Justicia de Nueva York.

Con esta medida, Peñafiel Nieto se suma a la lista de líderes criminales ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense, como Adolfo Macías, alias Fito, también extraditado previamente a esa jurisdicción.

Conexiones internacionales

Topo mantenía fuertes vínculos con el Frente Carolina Ramírez, grupo disidente de las FARC, con quienes coordinaba actividades de tráfico de armas y drogas en la frontera norte. Esta relación lo convirtió en un actor clave dentro de las alianzas criminales transnacionales.

Reacomodo en Los Choneros

Su extradición deja un vacío de poder dentro de los Choneros-Fatales, la facción que lideraba. Con la salida de Topo y anteriormente la de Fito, el grupo criminal enfrenta una nueva etapa de reestructuración interna.

