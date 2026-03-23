¿Por qué ‘Negro Willy’ sigue libre y dando entrevistas en España?

El líder de Los Tiguerones permanece en libertad en España por fallas en su proceso de extradición

William Jofre Alcívar, conocido como Comandante Willy, presta declaración ante la Audiencia Nacional de España

William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Tiguerones, reapareció en medios internacionales desde España, donde incluso concede entrevistas y lanza acusaciones políticas.

La polémica no ha faltado. El ecuatoriano está requerido por delitos como terrorismo, narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada, además de ser vinculado, según la Fiscalía, al ataque armado contra TC Televisión en 2024.

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Pese a ese historial, hoy vive en Cataluña, en España, y afirma incluso tener planes de negocios en Europa.

La clave: un proceso de extradición fallido

La principal razón por la que Negro Willy está libre no es que haya sido absuelto, sino un problema procesal en su extradición.

La justicia española lo liberó luego de que Ecuador no cumpliera a tiempo con requisitos formales exigidos para su entrega, especialmente garantías sobre condiciones carcelarias y documentación clave.

España sí aprobó su extradición, pero condicionada.

Ecuador debía enviar garantías de que Ecuador podría protegerlo en la cárcel dentro de un plazo.

Al no cumplirse (según la justicia española), fue liberado a finales de 2025.

Desde entonces, permanece en libertad mientras el proceso no se reactive.

Un factor adicional: defensa legal de alto nivel

Otro elemento que influye en su situación es su defensa jurídica en España. Negro Willy cuenta con el abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a figuras políticas de alto perfil en ese país.

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Esto, según analistas, complica los procesos de extradición y le permite moverse dentro de los márgenes legales europeos mientras no exista una orden ejecutable.

¿Por qué puede dar entrevistas?

Al estar en libertad y sin una orden de detención vigente en España, Negro Willy puede: Circular libremente dentro del territorio español, contactar medios de comunicación y emitir declaraciones públicas.

En ese contexto, medios internacionales como El Mundo han difundido sus versiones, en las que niega delitos y lanza acusaciones contra el Gobierno ecuatoriano.

Alias Negro Willy fue detenido por las autoridades españolas en 2024. ARCHIVO

Un caso que evidencia fallas estatales

El caso expone tensiones entre Ecuador y España y deja en evidencia problemas en la cooperación judicial internacional:

Diferencias sobre si Ecuador cumplió o no los requisitos

Demoras y exigencias adicionales en el proceso

Riesgo de que procesados de alto perfil evadan la justicia

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