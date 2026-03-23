Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La Audiencia Nacional de España aprueba extradición de Comandante Wiily
William Jofre Alcívar, conocido como Comandante Willy, presta declaración ante la Audiencia Nacional de EspañaBorja Sánchez / EFE

¿Por qué ‘Negro Willy’ sigue libre y dando entrevistas en España?

El líder de Los Tiguerones permanece en libertad en España por fallas en su proceso de extradición

William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Tiguerones, reapareció en medios internacionales desde España, donde incluso concede entrevistas y lanza acusaciones políticas.

La polémica no ha faltado. El ecuatoriano está requerido por delitos como terrorismo, narcotráfico, sicariato y delincuencia organizada, además de ser vinculado, según la Fiscalía, al ataque armado contra TC Televisión en 2024.

Negro Willy

Alias Negro Willy libre en España: ¿por qué fracasó su extradición a Ecuador?

Leer más

Pese a ese historial, hoy vive en Cataluña, en España, y afirma incluso tener planes de negocios en Europa.

La clave: un proceso de extradición fallido

RELACIONADAS

La principal razón por la que Negro Willy está libre no es que haya sido absuelto, sino un problema procesal en su extradición.

La justicia española lo liberó luego de que Ecuador no cumpliera a tiempo con requisitos formales exigidos para su entrega, especialmente garantías sobre condiciones carcelarias y documentación clave.

  • España sí aprobó su extradición, pero condicionada.

  • Ecuador debía enviar garantías de que Ecuador podría protegerlo en la cárcel dentro de un plazo.

  • Al no cumplirse (según la justicia española), fue liberado a finales de 2025.

Desde entonces, permanece en libertad mientras el proceso no se reactive.

Un factor adicional: defensa legal de alto nivel

Otro elemento que influye en su situación es su defensa jurídica en España. Negro Willy cuenta con el abogado Gonzalo Boye, conocido por representar a figuras políticas de alto perfil en ese país.

Alias comandante Willy estará en cárcel de máxima seguridad.

Negro Willy: una entrevista sin valor judicial, pero sí periodístico

Leer más

Esto, según analistas, complica los procesos de extradición y le permite moverse dentro de los márgenes legales europeos mientras no exista una orden ejecutable.

¿Por qué puede dar entrevistas?

Al estar en libertad y sin una orden de detención vigente en España, Negro Willy puede: Circular libremente dentro del territorio español, contactar medios de comunicación y emitir declaraciones públicas.

RELACIONADAS

En ese contexto, medios internacionales como El Mundo han difundido sus versiones, en las que niega delitos y lanza acusaciones contra el Gobierno ecuatoriano.

DETENCION EGRO WILLY ESPAÑA
Alias Negro Willy fue detenido por las autoridades españolas en 2024.ARCHIVO

Un caso que evidencia fallas estatales

El caso expone tensiones entre Ecuador y España y deja en evidencia problemas en la cooperación judicial internacional:

  • Diferencias sobre si Ecuador cumplió o no los requisitos

  • Demoras y exigencias adicionales en el proceso

  • Riesgo de que procesados de alto perfil evadan la justicia

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. IPAC despidió a su promoción 26 con una elegante noche de gala

  2. ¿Por qué ‘Negro Willy’ sigue libre y dando entrevistas en España?

  3. Parada de Metrovía vuelve a funcionar tras más de un mes de cierre

  4. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026: 5 diseñadores que marcarán la temporada

  5. Las historias ocultas del edificio El Fórum: Un ícono de Guayaquil desde 1981

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador pidió a España no difundir audio de alias Pipo: esta es la razón

  2. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  3. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  4. Programador vinculado a Roblox enfrenta 40 cargos por delitos de pornografía infantil

  5. Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia

Te recomendamos