Negro Willy: una entrevista sin valor judicial, pero sí periodístico

Análisis| La falta de pruebas le resta veracidad a sus declaraciones, pero los contextos del relato le dan peso

Alias Negro Willy fue encarcelado en España. La justicia de ese país lo liberó, luego de señalar que el Gobierno no dio garantías para proteger su vida para extraditarlo a Ecuador.

Ciertamente, la entrevista que publicó el pasado sábado 21 de marzo el diario español El Mundo a El Negro Willy no tiene relevancia judicial. ¿Por qué? Básicamente, porque ninguna de las acusaciones que William Joffre Alcívar Bautista -así se llama- hace allí en contra del gobierno de Daniel Noboa está sustentada en evidencias o pruebas. Es, además, la versión de un delincuente que se halla en libertad en España precisamente porque el gobierno del Ecuador no pudo -o no quiso- garantizar a la justicia española que su vida estaría protegida en las cárceles ecuatorianas.

Sin embargo, la entrevista tiene, por algunas razones, cierto valor periodístico e interés político. Una de las razones por las que tiene valor periodístico es que, si bien El Negro Willy no muestra pruebas de lo que afirma, existen algunas de sus declaraciones que no se alejan mucho de cómo ciertos hechos fueron percibidos por la opinión pública cuando ocurrieron.

La versión del Negro Willy sobre el asalto a TC Televisión

Asegura en la entrevista El Negro Willy, por ejemplo, que el gobierno de Noboa quiso involucrarlo en la toma de TC Televisión por un grupo de pandilleros, pero que, para cuando ocurrió ese hecho, él ya estaba en el exterior huyendo de la justicia. Sin embargo, sostiene que ese episodio, que se transmitió en vivo y en directo, fue montado por el gobierno de Noboa para justificar el estado de excepción que decretó a partir de ese hecho, que fue traumático para la sociedad.

El gobierno quiso “dar un mensaje”, le dijo a El Mundo, que recuerda que, curiosamente, las cámaras no dejaron de grabar mientras obligaban al personal a tirarse al suelo entre disparos y detonaciones.

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Muchos de ellos atendían sus teléfonos móviles, dice, y agrega que la conclusión de la policía fue clara: al otro lado de la línea estaba El Negro Willy.

En la entrevista añade que “el gobierno es el que arma esa escena. Primero dijeron que yo me encontraba allí. Pensaban que aún estaba en Sudamérica y me podían detener rápido y con los ojos cerrados para justificarlo después. Pero cuando eso sucede estoy ya en otro continente (…) en España. Todos los que estaban en la televisión fueron detenidos y faltaba yo. Se les cayó toda la escena; por eso luego cambian el escenario. La versión pasa a ser que les llamaba y daba órdenes. Pero no tuve nada que ver con ese asalto”.

El asalto a TC Televisión produjo una inmensa conmoción social, ya que el país había entrado en una inédita espiral de violencia, y aquellas imágenes fueron la mejor justificación para que el gobierno declarara el estado de excepción y pudiera proyectar la imagen de que estaba decidido a combatir al crimen organizado.

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Sin embargo, lo evidentemente inexpertos y torpes que lucían los asaltantes, el hecho de que no se suspendiera la transmisión y el posterior asesinato, días después, del fiscal César Suárez, dejaron en algunos sectores de la opinión pública muchas dudas sobre si tras ese episodio no hubo una estrategia para legitimar la política de seguridad del gobierno.

Asimismo, y sin ninguna prueba, Willy acusa al presidente Daniel Noboa de haber estado coludido con bandas criminales que trabajaron para su campaña. También sugiere que la exportadora de banano de la familia Noboa está involucrada en la exportación de cocaína, pero no solo no da pruebas, sino que su versión es confusa.

Nombró a Mario Godoy

Es cierto, además, que el entrevistador tampoco le exige que pruebe lo que sostiene. También cita al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, como “el canal” a través del cual Fito habría negociado “su situación” a espaldas del resto de bandas. “Tenía pruebas de todo esto en mis teléfonos e incluso le di las claves a la Guardia Civil. Pero, tras mi excarcelación, nunca aparecieron”, se lamentó Willy.

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Lo de Godoy, sin duda, tiene un alto valor periodístico y también político, tomando en cuenta que el expresidente del Consejo de la Judicatura ha estado envuelto en una inmensa polémica que incluso le costó el cargo por su relación con narcotraficantes.

Godoy fue abogado de algunos narcos; su esposa trabajaba en un estudio jurídico cuyos clientes eran conocidos narcotraficantes, y un juez denunció que desde el Consejo de la Judicatura, que él presidía, se le quiso presionar para no condenar a un narco de nacionalidad serbia.

Entonces, si bien la afirmación de Willy no está fundamentada en prueba alguna, sí encaja perfectamente con toda la polémica que hubo en torno a Godoy. La relevancia política, en este caso, también se debe a que el gobierno de Noboa protegió de forma desembozada a Godoy.

La relevancia política de esta entrevista también se explica por el hecho de que, si bien se trata de afirmaciones hechas sin pruebas y por un delincuente, también es cierto que el gobierno ha utilizado declaraciones de sentenciados y procesados, igualmente sin pruebas, para echar lodo sobre sus adversarios políticos. Para muestra, dos botones: Daniel Salcedo y Santiago Díaz Asque.

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