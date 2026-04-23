Pareja de alias Fito no asiste a audiencia de juicio del caso Blanqueo Fito por una falla

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Te invitamos a leer Verónica Briones no asistió al juicio Blanqueo Fito este 23 de abril por falla técnica.

Audiencia en Quito se suspendió porque Fiscalía no pudo presentar pruebas.

Tribunal reprogramó diligencia para el 27 de abril; investigan lavado de más de más de 2 millones de dólares.

Una de las seis personas procesadas por el caso Blanqueo Fito, Verónica Briones, pareja sentimental de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, no pudo conectarse a la sexta jornada de la audiencia de juicio de este 23 de abril de 2026. Por ese motivo, la diligencia no se instaló y la Fiscalía no pudo continuar con la exposición de las pruebas en contra de los sospechosos y dos personas jurídicas (empresas), quienes están acusados por supuesto lavado de dinero.

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El Ministerio Público informó que Briones, quien está detenida en la cárcel La Roca, en Guayaquil, no pudo asistir a la audiencia vía telemática por una falla de conexión. El incidente impidió realizar la diligencia que se ha desarrollado en el Complejo Judicial Norte de Quito, desde el pasado 18 de abril.

El percance técnico obligó al Tribunal a reprogramar la audiencia, por lo que dispuso que la diligencia se reinstale a las 09:00 del próximo lunes 27 de abril.

Se estima que en la próxima sesión la Fiscalía retome la presentación de las pruebas testimoniales, luego de que seis peritos y un testigo expusieron su testimonio el miércoles.

#ATENCIÓN | #CasoBlanqueoFito: debido a una falla de conexión de Verónica B., no se instala el sexto día de la audiencia de juicio contra 6 personas naturales y 2 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. La diligencia se reinstalará el lunes 27 de abril (09:00). pic.twitter.com/0qX34cszX7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 23, 2026

Estos son los familiares de Fito en la mira de Fiscalía

Briones, junto a alias Fito, la esposa del narcotraficante, Inda Mariela Peñarrieta; sus hijos, Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; sus hermanos, Ronald y Yandri Macías y sus cuñados, Irene y Julio Peñarrieta son las once personas naturales procesadas en este caso.

La Fiscalía busca demostrar que el excabecilla del grupo criminal Los Choneros y su círculo familiar participaron en la creación de un entramado societario para ingresar al sistema financiero nacional más de 2 millones de dólares, dinero que provenía de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros delitos.

Detenido. Alias Fito actualmente se encuentra en una cárcel de Brooklyn, Estados Unidos.Foto: Archivo

Según la investigación, Briones al igual que la esposa de Fito, ingresaron esa millonaria cifra sin justificar la procedencia del dinero, por ese motivo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un Reporte de Operaciones Irregulares (ROI) a Fiscalía, cuya notificación permitió iniciar este caso, denominado Blanqueo Fito.