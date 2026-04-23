Denuncian presunto ataque armado contra la casa del alcalde de Quinindé: esto se sabe

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Presunto ataque habría ocurrido hoy contra la casa del alcalde de Quinindé, en Esmeraldas, según comunicado municipal





Municipio de Quinindé denuncia ataque a vivienda del alcalde mientras Policía investiga lo ocurrido





Hecho violento contra autoridad local se registra en Quinindé, zona marcada por alta inseguridad





Un presunto ataque armado habría sido perpetrado contra la vivienda del alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, la noche de este jueves 23 de abril, según informó el Municipio del cantón a través de un comunicado oficial publicado en redes sociales.

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De acuerdo con la información difundida, el hecho habría estado dirigido contra el domicilio del alcalde. Sin embargo, el pronunciamiento no detalla las circunstancias del ataque, ni confirma si el burgomaestre o sus familiares se encontraban en el inmueble al momento de los hechos.

Hasta el cierre de esta nota, tampoco se ha informado si existen personas heridas, daños materiales o detenidos relacionados con el caso.

Falta de confirmación policial y fiscal

Ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General del Estado han emitido, hasta ahora, un pronunciamiento oficial que confirme el ataque o dé cuenta del inicio de una investigación formal.

De manera preliminar, se conoció que el suceso estaría siendo verificado por las autoridades competentes. La ausencia de información oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre la magnitud del hecho y sus posibles responsables.

Rechazo a hechos de violencia contra autoridades locales

En el comunicado, el gobierno municipal expresó su rechazo a cualquier acto de violencia que busque intimidar o afectar el ejercicio de funciones públicas en Quinindé. No se hicieron señalamientos sobre posibles móviles ni sobre grupos vinculados al presunto ataque.

Casos de amenazas y atentados contra autoridades locales se han registrado en distintos puntos del país en los últimos meses, en medio del deterioro de la seguridad y el avance de la criminalidad organizada.