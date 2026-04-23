La inseguridad sigue liderando las preocupaciones de los ecuatorianos, según sondeo

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Encuesta Comunicaliza abril 2026: inseguridad lidera preocupaciones en Ecuador, pese a baja





Gobierno aplica toques de queda en varias provincias en mayo para contener la inseguridad





Ecuador cerró 2025 con récord de homicidios mientras sigue el conflicto armado interno





La inseguridad continúa encabezando la lista de preocupaciones de la ciudadanía en Ecuador. Así lo revela una encuesta de la firma Comunicaliza, que señala que el 37,4 % de los ecuatorianos considera este problema como el principal del país, pese a una reducción significativa frente a los niveles registrados a comienzos de 2025.

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De acuerdo con el estudio, el índice de preocupación por la inseguridad cayó diez puntos en comparación con enero.

Sin embargo, Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, advirtió que el porcentaje actual aún se mantiene por encima de los registros de 2024, cuando se observaron picos de entre 30 y 32 puntos.

Las declaraciones fueron emitidas durante una entrevista en Teleamazonas, donde se explicó que, aunque existe una leve mejora en la percepción ciudadana, la inseguridad sigue marcando la agenda nacional.

Ecuador sigue bajo conflicto armado interno desde 2024

El país se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno calificó como “terroristas”.

Pese a esta medida, Ecuador cerró 2025 con un récord histórico de homicidios, con aproximadamente 9.300 muertes violentas, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Gobierno aplica toques de queda en varias provincias en mayo para contener la inseguridadCortesía

Operativos, estados de excepción y apoyo internacional

En los últimos meses, el Gobierno ha intensificado las operaciones contra la inseguridad y el narcotráfico, con acciones que incluyen cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos. Estas estrategias se han complementado con estados de excepción y toques de queda nocturnos aplicados de forma focalizada.

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Durante la segunda quincena de marzo, el toque de queda nocturno se implementó en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchila y El Oro, esta última provincia fronteriza con Perú.

Entre el 3 y el 18 de mayo, la medida volverá a estar vigente en esas provincias, además de Pichincha, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos, estas dos últimas en la frontera con Colombia. También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Apoyo ciudadano y preocupación del sector productivo

Según Comunicaliza, la encuesta refleja que la población, especialmente en la región Costa, respalda la implementación del toque de queda como estrategia de seguridad.

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No obstante, Marchante señaló que la medida genera inquietud en el sector productivo debido a sus efectos sobre la movilidad y el desarrollo de ciertas actividades económicas.

Corrupción y empleo, entre las otras preocupaciones nacionales

El estudio se realizó entre el 10 y el 14 de abril a 4.126 personas a nivel nacional y tiene un margen de error del 1,53 %.

Tras la inseguridad, las principales preocupaciones de los ecuatorianos son la corrupción política (14,4 %), la falta de empleo (11,4 %), la situación económica del país (10,1 %) y los servicios de salud (6,1 %).