Cae alias Pepe, líder de sicarios de Los Choneros en Santa Lucía: lo que debes saber

Está relacionado con crímenes violentos y otras actividades del crimen organizado, según información oficial

Alias Pepe, señalado por las autoridades como presunto jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Choneros

Alias Pepe, señalado por las autoridades como presunto jefe de sicarios del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fue capturado durante un operativo militar ejecutado en el sector Barbasco, en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas.

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La detención se produjo en el marco de una operación desarrollada por el Bloque de Seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones desplegadas en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. El operativo apuntó a la ubicación del sospechoso, a quien se le atribuye un rol clave dentro de estructuras de sicariato vinculadas a este grupo criminal.

Según información oficial, alias Pepe estaría relacionado con varios hechos violentos, entre ellos asesinatos por encargo y extorsiones, actividades que habrían sido ejecutadas bajo esquemas organizados destinados a imponer control territorial y generar intimidación en la población.

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El jefe de los sicarios de este grupo armado, alias “Pepe”, fue aprehendido.



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Alías Pepe estaría involucrado en varios delitos

Las autoridades lo consideran un objetivo de alto valor dentro de la estructura delictiva de Los Choneros, organización señalada por su presunta participación en delitos como narcotráfico, sicariato y extorsión en distintas zonas del país.

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Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que el Gobierno catalogó como “terroristas”. Pese a esta medida, 2025 se convirtió en el año más violento registrado en el país, con 9.252 homicidios.

Hasta el cierre de esta edición, no se han difundido detalles adicionales sobre el proceso judicial que enfrentará el detenido ni sobre posibles capturas adicionales derivadas de la operación.

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