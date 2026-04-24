Inhibidores de señal en cárceles de Ecuador: así funcionará el bloqueo total de celulares

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

Gobierno de Noboa activa bloqueo total de celulares en cárceles de Ecuador desde 2026 para frenar delitos desde prisión





Nuevo reglamento obliga inhibidores de señal 24/7 en prisiones del país para cortar llamadas extorsivas y criminales





Nuevo reglamento obliga inhibidores de señal 24/7 en prisiones del país para cortar llamadas extorsivas y criminales





Ecuador aplicará un bloqueo total de celulares en las cárceles mediante sistemas obligatorios de inhibición de señal que operarán de forma continua y cubrirán tanto las áreas internas como un radio perimetral de seguridad alrededor de los centros penitenciarios.

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La medida está contenida en el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y apunta a cortar las comunicaciones no autorizadas que, según investigaciones penales, han servido para coordinar delitos desde prisión.

¿Qué se bloquea y dónde aplica?

El reglamento establece que cualquier dispositivo inalámbrico no autorizado —teléfonos móviles y equipos de datos— quedará inutilizado dentro de los pabellones y en el perímetro externo inmediato de las cárceles.

El bloqueo será permanente (24/7) y deberá abarcar todas las bandas de frecuencia usadas para voz y datos, evitando “zonas grises” que en el pasado permitieron el acceso clandestino a señal.

¿Cómo funcionará el sistema?



Los sistemas de inhibición / bloqueo deberán cumplir requisitos técnicos mínimos: potencia y cobertura suficientes, protocolos de activación y desactivación, y mecanismos que garanticen servicios críticos, como líneas fijas internas y canales de emergencia.

La instalación, mantenimiento y supervisión correrán a cargo de operadores especializados bajo parámetros definidos por la autoridad penitenciaria.

Comunicaciones permitidas bajo control



El uso del teléfono en prisión quedará restringido a cabinas o teléfonos públicos internos, ubicados solo en áreas comunes con control visual directo. Estas cabinas serán monitoreadas de manera permanente con tecnología y protocolos especializados. Está prohibida su instalación en celdas, pabellones u otros espacios cerrados.

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Cada persona privada de libertad deberá registrar hasta 10 números autorizados y someterse a verificación de identidad por reconocimiento de voz del receptor.

Las llamadas podrán monitorearse o grabarse cuando existan riesgos para la seguridad, la prevención del delito o investigaciones en curso. Las comunicaciones con defensores técnicos mantienen confidencialidad, con verificación previa de identidad

Un subsistema de inteligencia penitenciaria identificará números maliciosos o sospechosos y ordenará bloqueos o restricciones. El sistema permitirá interrumpir llamadas de inmediato ante alertas de seguridad. Los registros (fecha, hora, duración y destino) quedarán almacenados para auditorías y acciones preventivas

Noboa emite reglamento carcelario en 2026 para endurecer control en cárceles de Ecuador tras crisis de seguridadCortesía

Alcance real y responsabilidades

El reglamento traslada la responsabilidad técnica al operador del servicio y fija a la autoridad penitenciaria la definición de especificaciones mínimas y el radio perimetral.

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El enfoque es integral: bloqueo total, monitoreo constante y excepciones estrictamente funcionales (fijos y emergencias), con el objetivo de cerrar una vía clave de coordinación criminal desde las prisiones.

En la práctica, el desafío será sostener la continuidad operativa, el mantenimiento y la cobertura efectiva en complejos de gran extensión. El texto normativo, sin embargo, deja claro el camino: celulares fuera de juego y comunicaciones solo bajo control institucional como eje de la nueva seguridad carcelaria.