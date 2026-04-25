Condenan a ex policías en Ecuador: más de dos años de cárcel por vender municiones

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cinco expolicías ecuatorianos fueron condenados a más de dos años de cárcel por vender municiones policiales a grupos criminales.



El delito se cometió mientras estaban en servicio activo y a cargo de custodiar bodegas de armas.



La Fiscalía probó el caso con chats y evidencias de envíos ilegales a otras provincias.

Cinco expolicías de Ecuador recibieron una sentencia de dos años y cuatro meses de prisión por vender municiones oficiales a grupos delictivos.

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La Fiscalía informó que todos fueron hallados culpables tras admitir su participación en los hechos.

Las penas se redujeron debido a la aceptación de responsabilidad.

¿Cuándo y cómo se cometió el delito?

Los delitos ocurrieron durante el primer semestre de 2025, cuando los implicados estaban en funciones activas.

Su rol era custodiar bodegas policiales donde se almacenaban armas y municiones.

Desde allí sustraían munición oficial para venderla de forma ilegal.

¿Qué abuso de poder detectó la Fiscalía?

Según la Fiscalía, los expolicías se aprovecharon de su cargo para apropiarse indebidamente de municiones de dotación.

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Estos bienes públicos, destinados a la seguridad ciudadana, fueron usados como mercancía clandestina.

Seguridad pública vs. beneficio personal: ese fue el eje del delito, según la Fiscalía.

¿Qué pasó con el sexto expolicía implicado?

Un sexto expolicía fue condenado a un año y ocho meses de cárcel.

A diferencia de los otros, ya no pertenecía a la institución cuando ocurrieron los hechos.

Su rol era gestionar la venta de municiones mediante una tienda virtual.

¿Qué pruebas fueron clave para la condena?

Los investigadores hallaron conversaciones de WhatsApp y Telegram en los teléfonos de los implicados.

En esos mensajes se detallaba cómo conseguían, ofrecían y distribuían las municiones.

La Fiscalía destacó que las pruebas evidencian lucro ilícito “sin importar a qué manos llegaban”.

¿Cómo se distribuían las municiones ilegales?

Las municiones, de distintos calibres, eran enviadas a otras provincias del país.

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El traslado se realizaba a través de servicios de encomienda de empresas de transporte.

Logística legal vs. uso ilegal: los envíos aparentaban ser paquetes comunes.

¿Qué sanciones adicionales enfrentan los condenados?

Además de la prisión, los exagentes deberán ofrecer disculpas públicas en una rueda de prensa.

Este acto se realizará en instalaciones policiales y será transmitido por la radio institucional.

También tienen prohibido acercarse a dependencias policiales, especialmente a bodegas de armas.