ECUARUNARI denuncia abusos de poder de policías y militares en Las Naves

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) alertó el 8 de abril sobre graves atropellos en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Según la organización, se registraron allanamientos violentos contra familias que cuidan el agua y defienden su territorio. Estos hechos se habrían ejecutado bajo el amparo del estado de excepción vigente, lo que ha generado preocupación por el uso desmedido de la fuerza pública.

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Los operativos, según ECUARUNARI, no respetaron derechos humanos básicos. Se reportan daños en viviendas humildes, saqueo de herramientas y afectaciones directas a comunidades enteras. Entre los afectados se encuentran adultos mayores, personas enfermas y niños, quienes no tendrían relación alguna con actividades delictivas.

Allanamientos y agresiones

La denuncia subraya que los allanamientos se realizaron de manera arbitraria, provocando miedo y vulnerabilidad en las familias. ECUARUNARI rechaza que la fuerza pública actúe como resguardo de intereses extractivos, en lugar de proteger a las comunidades. Para la organización, estas acciones representan un abuso de poder que atenta contra la dignidad de los pueblos.

El comunicado enfatiza que la defensa del territorio no puede ser criminalizada. Cuidar la naturaleza, señalan, es un derecho legítimo que debe ser respetado. La organización recuerda que los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de los recursos naturales y que su labor debe ser reconocida, no perseguida.

Solidaridad con las comunidades

La dirigencia de ECUARUNARI expresó su respaldo a las comunidades de Las Naves, reiterando que la defensa del agua y del territorio es una causa justa. Exigen el cese inmediato de los operativos militares y policiales, que consideran desproporcionados y lesivos para la vida comunitaria.

“La defensa del territorio no es un delito”, reafirmó el Consejo de Gobierno en su pronunciamiento. La organización insiste en que los derechos colectivos de los pueblos deben ser respetados y que la violencia institucional no puede ser la respuesta frente a quienes protegen la naturaleza.

Exigencias y llamado al respeto

El comunicado concluye con un llamado urgente a detener los abusos en la zona. ECUARUNARI exige un alto definitivo a los operativos que vulneran derechos humanos y colectivos. Además, plantea la necesidad de que las instituciones públicas garanticen la protección de las comunidades, en lugar de someterlas a agresiones.

La organización indígena sostiene que la defensa del territorio es parte de la construcción de un futuro sostenible. Para ellos, cuidar el agua y la tierra es cuidar la vida misma. Por ello, insisten en que el respeto a la dignidad de los pueblos debe ser el principio rector de cualquier acción estatal.