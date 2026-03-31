Ofensiva militar en Ecuador: resultados reales y zonas donde impacta el crimen

Las Fuerzas Armadas reportan destrucción de infraestructura ilícita, decomisos y detenciones en operativos a escala nacional

La ofensiva total deja un balance que combina resultados operativos con interrogantes sobre su impacto real en las estructuras criminales

Las operaciones militares desplegadas por el Gobierno como parte de la denominada ofensiva total contra el crimen organizado han dejado un balance que combina resultados operativos con interrogantes sobre su impacto real en las estructuras criminales.

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Según información oficial, las Fuerzas Armadas ejecutaron acciones simultáneas dirigidas a afectar los componentes operativo, logístico y financiero de los grupos armados organizados. Como parte de estas intervenciones, se reporta la destrucción de al menos 58 objetivos vinculados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

El despliegue incluyó operaciones en distintos frentes, desde intervenciones en territorio hasta acciones en altamar, donde se incautaron importantes cargamentos de droga. En total, el balance recoge cientos de detenidos en el marco de estos operativos, además de decomisos de sustancias ilícitas y la inutilización de infraestructura asociada a actividades ilegales.

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Ministerio de Defensa declaró una "ofensiva total" contra las bandas criminales. Cortesía

¿Qué ocurren en las zonas intervenidas?

Sin embargo, los resultados también evidencian una característica recurrente en este tipo de estrategias: la acumulación de cifras no necesariamente refleja un debilitamiento estructural de las organizaciones criminales.

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Para Fernando Camacho, analista en seguridad y crimen organizado, la mayoría de acciones se concentra en eslabones operativos "como transporte, almacenamiento o extracción ilegal, mientras persiste la dificultad para impactar niveles de mando o redes financieras más complejas", asevera.

La ofensiva se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad que incluye estados de excepción, toques de queda y cooperación internacional. En este contexto, el Gobierno ha apostado por una respuesta de alta intensidad, con fuerte presencia militar en zonas consideradas críticas.

No obstante, el balance abre preguntas sobre la sostenibilidad de estas intervenciones. La destrucción de infraestructura ilegal y las detenciones masivas pueden generar efectos inmediatos, pero también suelen ser absorbidas rápidamente por organizaciones con capacidad de adaptación territorial y logística.

Así, mientras el Ejecutivo presenta los resultados como avances en la lucha contra el crimen organizado, el desafío de fondo sigue siendo traducir estos operativos en una reducción sostenida de la violencia y en un debilitamiento real de las economías ilícitas que la sostienen.

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