Lo que voten Perú y Colombia lo vivirá Ecuador: impacto en seguridad y región

Las elecciones en Perú y Colombia se desarrollan en un contexto de crimen organizado y tensiones políticas que inciden en la seguridad de Ecuador.agencia efe

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A veces pensamos que lo que sucede afuera de nuestras fronteras no impacta en nuestro día a día. Pero en un mundo globalizado, cualquier guerra en Europa o una enfermedad en Asia tienen una repercusión directa en nuestras vidas.

No se diga entonces la elección presidencial en cualquiera de nuestros países vecinos. Más aún si estas se dan al mismo tiempo en Perú y Colombia, en medio de una coyuntura regional compleja, marcada por la operación de las estructuras criminales transnacionales.

Un territorio conectado por historia y geografía

Antes de que la Audiencia de Quito, la Presidencia de Quito y la Gran Colombia fueran fragmentadas por distintos intereses, existía una estructura administrativa que articulaba con mayor coherencia los territorios que hoy llamamos Ecuador, Colombia y Perú. Éramos parte de un mismo sistema de rutas comerciales, de una misma lógica administrativa y, en cierta medida, de una misma identidad andina. La República del Ecuador nació en 1830 precisamente como solución a la tensión entre dos polos gravitacionales, por la falta de acuerdos entre San Martín y Bolívar. Nos convertimos en frontera, en zona de amortiguación, en república soberana encajada entre dos gigantes.

Esa condición geográfica hoy se manifiesta con una fuerza que no podemos ignorar. Ecuador ocupa un triángulo de oro: somos el nudo que conecta dos de los mercados más importantes de la región andina. Nuestros puertos, nuestra dolarización, nuestra posición en el Pacífico nos hacen indispensables para el comercio legítimo entre ambas naciones.

Pero ese mismo privilegio geográfico es también nuestra mayor vulnerabilidad. Según el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU, Colombia produce más del 70 % de la cocaína que circula por el mundo, y los carteles que operan en su territorio, herederos de las FARC disidentes y el Clan del Golfo, han convertido a Ecuador en su corredor de exportación preferido con la anuencia del presidente Petro.

Del Perú, segundo productor mundial de hoja de coca, nos llegan los mineros ilegales que devastan nuestra Amazonía, y mucho del armamento con el que operan los grupos irregulares en nuestro territorio.

Elecciones vecinas con impacto directo en Ecuador

Por tanto, lo que ocurra el 12 de abril en las urnas peruanas y el 31 de mayo en las colombianas no es un asunto ajeno. Perú enfrenta estas elecciones tras haber tenido cuatro presidentes en el último quinquenio, marcado por una inestabilidad política crónica. Colombia vive un clima de intensa polarización, con el magnicidio del precandidato Miguel Uribe como telón de fondo. En ambos países el crimen organizado tiene capacidad de influir en los resultados, especialmente en Colombia si se consolida el triunfo del candidato petrista Cepeda, socio político del Grupo de Puebla.

Si triunfan gobiernos débiles, cómplices o simplemente negligentes frente al narcotráfico y la minería ilegal, Ecuador deberá activar el modo defensivo. Más controles fronterizos, más inteligencia, más cooperación multilateral. Nuestra seguridad interna depende, en parte, de la voluntad política de nuestros vecinos.

Por eso las elecciones en Lima y Bogotá no son noticias de política exterior: son noticias de seguridad ciudadana, de economía doméstica, de futuro inmediato. Lo que voten los peruanos o los colombianos, lo vivimos ecuatorianos.