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Personas sostienen una valla publicitaria Perú
Personas sostienen una valla publicitaria del candidato a la Presidencia de Perú Carlos Álvarez y el diputado Julio Rojas este sábado, en Lima (Perú).EFE

Ola de derecha en Perú: Tres candidatos conservadores se disputan la presidencia

Keiko Fujimori, López Aliaga y Carlos Álvarez empatan en encuestas mientras país enfrenta cifras récord del crimen organizado

La excongresista Keiko Fujimori, el exalcalde Rafael López Aliaga y el humorista Carlos Álvarez lideran la carrera por la presidencia de Perú, según las últimas encuestas antes de la elección del domingo 12 de abril de 2026.

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Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la favorita según las principales encuestas en Perú: Ipsos, Datum y CPI, con cerca de un 13% de la intención de voto.

La derechista, que va por su cuarta candidatura presidencial consecutiva, propone un gobierno de "mano dura". Entre sus propuestas está retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los juicios a delincuentes.

En segundo lugar, están empatados Álvarez y López, con cerca de un 9% de apoyo entre los encuestados.

Como Fujimori, también proponen endurecer las medidas contra la delincuencia.

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En 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado en el país, y las denuncias por extorsión aumentaron en un 19%, según datos de la policía.

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Las elecciones presidenciales de este año en Perú cuentan con un récord de 35 candidatos en disputa. De no haber un ganador en primera vuelta, se prevé un balotaje para el 7 de junio.

De confirmarse las tendencias reflejadas en las últimas encuestas, Perú tendrá a un presidente derechista a partir del 28 de julio. Un movimiento creciente en América Latina con figuras como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia.

Perú vive una profunda crisis política que ha llevado al país a tener nueve mandatarios en la última década.

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