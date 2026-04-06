Corea del Sur confirma que la hija de Kim Jong-un será la sucesora en el Norte

Kim Jong Un saluda durante el acto conmemorativo por el 80.º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, en Pyongyang, el 9 de octubre de 2025.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Corea del Sur ha validado que la hija adolescente de Kim Jong-un se perfila como su sucesora definitiva. Según el director de la agencia, Lee Jong-seok, esta conclusión no responde a especulaciones externas, sino a información de inteligencia fidedigna procesada por Seúl. Las declaraciones, emitidas durante una sesión parlamentaria reservada este lunes 6 de abril, confirman un cambio de fase en el hermético régimen del Norte.

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Militarización de su imagen pública

Para los analistas del NIS, la presencia constante de la menor —identificada presumiblemente como Kim Ju-ae, de 13 años— en eventos de alto impacto no es coincidencia. Su reciente participación en ejercicios tácticos, que incluyeron la conducción de un tanque moderno junto a su progenitor, busca consolidar su estatus ante las élites castrenses. El objetivo es claro: construir una narrativa de mando preparada y disipar cualquier resistencia cultural sobre el ascenso de una mujer al poder absoluto.

Este giro estratégico se refleja incluso en el lenguaje técnico de la inteligencia surcoreana. Mientras que anteriormente se hablaba de una "preparación inicial", el NIS ahora emplea el término "sucesora confirmada", lo que implica que el proceso de legitimación política ya ha superado las etapas preliminares.

Corea del Norte, Kim Jong-un, misiles de crucero, Kim Ju-ae, tensión regional Foto: EFE

El rol de las mujeres en la cúpula

Pese a este ascenso, el reporte descarta que Kim Yo-jong, hermana del actual mandatario, sea una candidata al trono. No obstante, se ratifica que mantendrá su rol como portavoz externa y mano derecha en la toma de decisiones. Este panorama, sumado al protagonismo de la canciller Choe Son-hui, sugiere una reconfiguración del peso femenino en la estructura estatal, tradicionalmente regida por un sistema patriarcal rígido.

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