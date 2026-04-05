Donald Trump habla de posible acuerdo con Irán aunque amenaza con tomarse su petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que ampliaría el plazo para que se reabra el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en atacar masivamente a Irán si no permite el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 5 de abril de 2026 que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán este lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

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"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

"¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!", publicó a secas.

El nuevo plazo sería así a las 19:00 de este martes (hora de Ecuador), y retrasaría en un día su ultimátum a Teherán, después del cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país asiático.

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Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron este domingo medios de Estados Unidos, horas después de que Trump anunciara que el militar había sido recuperado.

Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está "sano y salvo", el presidente posteó luego que se encuentra "gravemente herido".

Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra.

Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había "llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO".

En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como "¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!".

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