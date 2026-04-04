Donald Trump da plazo hasta el 6 de abril para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

Donald Trump escribió sobre Irán, en su red Truth Social: "Quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos"

Un agricultor curioseó en un misil de Irán que impactó en el asentamiento de Israel en Cisjordania, en medio de la guerra en la que también participa Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 4 de abril de 2026 a Irán que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta este 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (19:00 de Ecuador).

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El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero de 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas.

Pese a que el mandatario ya fue preguntado entonces si consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva.

Sin embargo, el viernes 3 de abril publicó un mensaje que aludía a "un poco más de tiempo".

"Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna. ¿Sería una 'mina de oro' para el mundo?", afirmó.

Mientras tanto, el estadounidense prometió hace unos días atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump se dirigió a la nación el miércoles 1 de abril en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la guerra, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz.

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