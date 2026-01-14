Un español convierte dos vacas en mascotas para salvarlas del sacrificio

Dos vacas son las mascotas que tiene un vecino de la localidad de Lepe, en Andalucía (sur de España), que rescató cuando apenas eran unos terneros que, de no ser por él, se habrían convertido en el menú de una comida a la que había sido invitado.

José Antonio Oria Fernández, de 60 años, convive con las dos, llamadas Tiberia 1 y Tiberia 2 (nombres que le puso el veterinario), en su finca de 14 hectáreas pegada a la playa, donde pastan a sus anchas.

"Comencé a acariciarlas y eran muy cariñosas, y decidí que no las matarían", contó Oria a EFE. Añadió que le dijo a sus anfitriones que él compraría "toda la carne que hiciese falta para la comida, pero esas vacas se iban para Lepe", donde vive.

Minutos después ya estaban en su automóvil y, cuando llegó a su pueblo, fueron directas a la finca.

Este caso, casi único en España, es el resultado de una mezcla de burocracia, ternura y resistencia, ya que Oria no sabía cómo salvarlas legalmente del sacrificio. Así que decidió adoptarlas como animales de compañía, por lo que tienen los mismos derechos que cualquier mascota, aunque con algunos matices a la hora de pasearlas o alimentarlas.

Papeles, microchip y veterinario

Según contó, tuvo que rellenar decenas de documentos para poder tener legalmente las vacas como animales de compañía: un día recibió una carta que le informaba de que, para tenerlas consigo, la normativa exige un código de explotación ganadera, instalaciones reguladas y que los animales lleven los correspondientes identificadores en las orejas para su trazabilidad.

Entonces, Oria investigó y encontró una ley sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales que permite tener como mascotas a animales de producción, siempre que dejen de tener esa finalidad. Y con la condición de que sean inscritos como animal de compañía en el registro correspondiente.

Así, Oria acudió a un veterinario y comenzó todo el proceso: "Tienen sus papeles, su microchip y todo lo que tiene cualquier animal que viva con sus dueños", explicó, y mostró incluso un certificado médico que asegura que, para algunas de sus dolencias, es recomendable convivir, pasear y acariciar a estos animales.

El propietario de las vacas, que impresionan ver de cerca, indicó que lo que hizo es algo normal porque se basa "en defender la vida" de estos animales; y aseguró que la única diferencia con otros que puedan vivir en casa es que, "cuando tiene que verlas el veterinario, en lugar de llevarlas directamente a su consulta, es él el que viene a la finca".

