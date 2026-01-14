Portugal: 190.000 firmas y una protesta masiva contra la reforma laboral

Manifestantes llegaron al Parlamento en Lisboa exigiendo la retirada del proyecto con apoyo de líderes de izquierda

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) convoca una manifestación contra el proyecto de reforma laboral en Portugal.

Miles de personas volvieron a protestar en Lisboa este martes, 13 de enero de 2026, contra el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de centroderecha de Portugal y entregaron en el Parlamento casi 190.000 firmas exigiendo la retirada de la propuesta.

Con cánticos y pancartas rechazando las medidas que busca impulsar el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro, los manifestantes avanzaron desde la céntrica Plaza Luís de Camões hasta la sede de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

"Más salarios y derechos", "basta de empobrecernos trabajando", "derecho a tener tiempo para vivir", "paz, pan, vivienda, sanidad, educación", fueron algunos de los mensajes de los carteles que portaron los participantes en la protesta.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) convocó esta manifestación para seguir ejerciendo presión sobre el Ejecutivo, a la espera de retomar las negociaciones después de la huelga general del pasado 11 de diciembre, la primera en doce años.

"El Gobierno tiene que responder a la huelga general de los trabajadores del pasado día 11 y tiene que retirar anticipadamente la reforma laboral, nosotros vamos a continuar exigiendo eso", dijo el secretario general de la CGTP-IN, Tiago Oliveira, antes de comenzar la protesta.

Estaba previsto un encuentro entre Oliveira y Montenegro para este miércoles, después de un primer aplazamiento -en un primer momento estaba fijada para el 7 de enero- aunque finalmente ha sido pospuesto hasta el próximo 20 de enero, adelantó ayer la agencia Lusa.

"Leyes laborales del siglo XIX"

La ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, criticó este martes, en declaraciones a la prensa, a la CGTP-IN por "alejarse de las negociaciones, al contrario que la Unión General de Trabajadores (UGT)", con quien el Gobierno ya se ha reunido tras la huelga.

La marcha de hoy contó con el apoyo de varios líderes políticos de izquierda, así como de candidatos presidenciales que concurren en las elecciones de este domingo 18 de enero, entre ellos la excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins y el comunista António Filipe.

Pedro Farias, representante del Sindicato de Trabajadores de Salud, Solidaridad y Seguridad Social (STSSSS), dijo a EFE que con esta reforma el Gobierno "quiere que las leyes laborales viajen en el tiempo, vuelvan casi al siglo XIX", y consideró que la propuesta supone una pérdida de derechos de los trabajadores.

A lo largo de su recorrido, los manifestantes gritaron lemas como "el paquete laboral (en referencia a la reforma), retroceso social", "un paquete para caer" o "el costo de la vida aumenta".

El Ejecutivo de centroderecha portugués presentó el pasado verano una reforma laboral que los representantes de los trabajadores han rechazado y que motivó la convocatoria de una huelga general, que según los sindicatos tuvo un seguimiento de tres millones de personas. Por su parte, el Gobierno habló de una adhesión "insignificante".

Este proyecto de reforma laboral, según los sindicatos, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia.

