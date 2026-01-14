Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, tras cerrar diálogo con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, desciende del Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de enero de 2026.

El equipo del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump se reunió este martes 13 de enero de 2026 para preparar opciones militares en Irán que el mandatario estadounidense podría ordenar en los próximos días, según indicó una fuente cercana a la reunión Washington Post.

El vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por ciudades de todo el país.

El encuentro se da después de que Trump dijera este martes que ha ordenado cancelar "todas las reuniones" con funcionarios de Teherán y de que el enviado del presidente a Oriente Medio Steve Witkoff suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo.

Parte del personal de la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, recibió la orden de marcharse, indican a la #AFP dos fuentes diplomáticas, después de que Washington amenazara con intervenir en Irán, escenario de intensas manifestaciones contra el régimen pic.twitter.com/SlOagutjNj — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 14, 2026

La Casa Blanca dividida

Multitudinaria manifestación oficialista toma el centro de Teherán Leer más

Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados y ayer mismo indicó que "la ayuda estaba en camino" en relación a las movilizaciones.

Según indicaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que un ataque militar, similar al bombardeo de instalaciones nucleares de junio, entraña un alto riesgo de fallo de cálculo o de material inteligencia erróneo.

Además, en el entorno de Trump sigue habiendo reticencias a intervenir militarmente en Oriente Medio y desestabilizar la región y no ir en línea con la promesa de la filosofía política de "America First" (EE.UU., primero).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!