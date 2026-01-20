Luto nacional en España: Tres días de duelo por las 42 víctimas del choque de trenes

"Ha sido un golpe": Visita real a Córdoba marca el primer día de duelo nacional. Pesquisas continúan sin pistas de sabotaje

Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.

Coincidiendo con el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España visitaron este martes la zona de Andalucía en la que dos trenes chocaron el domingo, dejando al menos 42 fallecidos.

Vestidos de negro, Felipe VI y Letizia llegaron poco antes de las 12H00 GMT a la localidad de Adamuz, zona cero del accidente, en la provincia andaluza de Córdoba.

Allí se acercaron al lugar donde aún se encuentran los restos de los dos trenes y donde continúan las labores de búsqueda de más cadáveres.

Luego visitaron un hospital de Córdoba para hablar con heridos y con sus familias "con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país, porque ha sido un impacto muy fuerte (...), ha sido un golpe", dijo el monarca a la prensa.

En la última actualización de un balance que aún podría aumentar, el gobierno andaluz anunció este martes que "la cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones" del tren de la compañía Iryo.

Piden permiso para acceder a la zona del accidente de tren en Adamuz e intentar rescatar a Boro, el perro desaparecido.https://t.co/Od8UqxYn1g — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 20, 2026

Además, "en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas", añadieron las autoridades.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.

"Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente", explicó en la radio Onda Cero.

Maquinaria pesada para el rescate

El clima da una pequeña tregua al combate de gigantescos incendios en Chile Leer más

Los equipos de rescate intentan, en particular, levantar los vagones de uno de los trenes, que cayeron en un terraplén desde una altura de 4 metros.

Para ello, se ayudarán de varias grúas.

El domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad que circulaban por dos vías paralelas colisionaron a la altura de Adamuz con cerca de 500 pasajeros en total.

Los últimos coches del tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron cuando cubrían la ruta de Málaga a Madrid.

Dos vagones acabaron sobre la vía de al lado justo cuando iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

Un trozo faltante de vía, en el foco

Descartado inicialmente un exceso de velocidad de los dos trenes, que además chocaron en una recta, y un error humano, las explicaciones se buscan ahora en las vías y los trenes.

"El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública RNE.

En particular, una foto de la Guardia Civil en la que se puede ver a los agentes inspeccionando un raíl al que le falta un trozo ha centrado muchas de las especulaciones.

El ministro Puente dijo que era pronto para saber si la ausencia de ese trozo fue "causa o consecuencia" del accidente.

Tragedia en España: ¿qué causó el choque de trenes que dejó más de 39 muertos? Leer más

"Roturas de carril hay muchas cuando el tren descarrila (...) y hay una rotura inicial", narró Puente a Onda Cero.

"La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera", si "esa rotura es causa o es consecuencia y eso no es menor", sentenció el ministro.

Puente insistió en calificar de "extraño" el siniestro, ocurrido en un tramo de vía recientemente renovado.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó de plano la hipótesis de un sabotaje.

"Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

Un sueco que vive en España, Emil Jonsson, narró emocionado a la prensa la experiencia del accidente, tras ser dado de alta del hospital en Córdoba.

"Una mujer estaba inconsciente a mi lado, y yo y otro hombre intentamos ayudarla. Tenía el rostro cubierto de sangre", contó Jonsson a la prensa. Según dijo, telefoneó a su madre desde el tren.

"Todo se rompió en 2-3 segundos", sentenció.

Santiago Salvador, un ciudadano portugués herido en el accidente, explicó en un video en Instagram que la escena del siniestro era "un infierno".

"Salí por mi propio pie", explicó, con el rostro lleno de arañazos y la pierna rota. Es "un milagro estar vivo", apuntó.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!