Trump advierte: “Flota enorme” de EE.UU. se dirige hacia Irán en medio de tensiones

Trump anunció el envío de una flota hacia Irán, advirtiendo al gobierno de Teherán sobre la represión de protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el despliegue de una “flota enorme” de barcos militares hacia aguas cercanas a Irán, en un movimiento que incrementa la tensión en Medio Oriente. La declaración fue realizada el 22 de enero de 2026 a bordo del Air Force One, tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Trump señaló que la decisión responde a la represión de las protestas masivas que sacuden Irán desde diciembre de 2025, las cuales han dejado más de 3.100 muertos según organizaciones internacionales. “Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso. Tenemos una gran flotilla y veremos qué sucede”, afirmó el mandatario estadounidense.

En paralelo a estas declaraciones, autoridades estadounidenses señalaron que el portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañado de varios destructores armados con misiles guiados, tiene previsto arribar a Oriente Próximo en los próximos días, tras haber dejado la región de Asia-Pacífico la semana anterior

De acuerdo con información difundida por Reuters, uno de los funcionarios agregó que aún se evalúa la posibilidad de enviar sistemas adicionales de defensa antiaérea a la zona.

Las advertencias de Irán

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Pakpour, emitió una dura advertencia a Estados Unidos, subrayando que Teherán “mantiene el dedo en el gatillo”. Pakpour instó tanto a Washington como a Israel a evitar “errores de cálculo” y los exhortó a aprender de las lecciones de la historia, en particular de la guerra de 12 días que, según dijo, fue impuesta a Irán, para no enfrentar “un destino más doloroso”.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el jefe del CGRI aseguró que las fuerzas iraníes se encuentran en su máximo nivel de preparación y que están “más dispuestas que nunca” a ejecutar las órdenes del líder supremo, Alí Jamenei.

Pakpour asumió la comandancia el año pasado, tras la muerte de su predecesor, Hossein Salami, durante las incursiones de la guerra de 12 días con Israel, un conflicto que también cobró la vida de varios altos mandos militares iraníes.

Protestas y represión en Irán

Las manifestaciones en Irán comenzaron a finales de diciembre de 2025, impulsadas por el descontento social frente a la crisis económica, la inflación y las restricciones políticas. La respuesta del gobierno iraní ha sido dura: miles de personas han sido detenidas y las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia las protestas.

Trump exigió al gobierno iraní que cese la represión y advirtió que Estados Unidos “no permanecerá indiferente” ante las violaciones de derechos humanos. La Casa Blanca también ha señalado que el despliegue naval busca enviar un mensaje de presión política y militar, sin descartar acciones más contundentes si la situación empeora.

