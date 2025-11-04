Fabi Carrión: la influencer guayaquileña que combina fuerza, baile y estilo

La deportista y creadora de contenido se posiciona en redes sociales al fusionar el baile y la moda.

Su energía parece inagotable. Su día a día transcurre entre coreografías, sesiones de fotos y entrenamientos. Así es la rutina de Fabiana Carrión (más conocida como Fabi), que debido a su amor por el deporte, ejercita hasta cinco horas diarias, porque la actividad física es su fuente de bienestar, su manera de sentirse viva y enérgica. Además, para la también modelo y creadora de contenido de moda y lifestyle, la verdadera belleza está en mantenerse fiel a sí misma. Por eso, a través de las redes sociales ha creado una comunidad que se inspira en su disciplina, alegría y autenticidad.

La fortaleza es su poder



Nicole Salazar: así fue el paso de la guayaquileña por el NYFW Leer más

Su historia con el movimiento comenzó desde muy temprano. Tenía apenas seis años cuando ingresó a la Federación Deportiva del Guayas, donde obtuvo varias medallas y, sobre todo, desarrolló la resistencia que hoy la caracteriza. Esa etapa marcó un antes y un después en su cuerpo y en su disciplina.

“Tengo fuerza, agilidad y esa necesidad de moverme, de desafiarme a mí misma”, dice con convicción. Luego, a lo largo de los años ha probado casi todas las disciplinas posibles: tenis, pádel, baile, ciclismo y entrenamiento funcional. Hoy, su rutina incluye sesiones diarias de cycling y ejercicios de fuerza, que comparte en redes sociales para motivar a su comunidad a mantenerse activa.

Más allá de los resultados físicos, Fabi tiene claro su propósito: crecer. “Cada día quiero ser mejor, no solo como creadora de contenido o modelo, sino como persona. Por dentro y por fuera”.

“La motivación lo es todo”

Fabi es creadora de contenido y tiene una comunidad de más de 30 mil seguidores. VANESSA TAPIA

Después de varios años en la gimnasia olímpica, durante su adolescencia, Fabi sintió que era momento de explorar otras áreas deportivas. “Ya había construido la parte muscular, ahora me tocaba explorar la parte creativa”, recuerda. Así fue como llegó al aerial dance, una disciplina que combina fuerza, flexibilidad y arte, y que la conquistó desde su primera clase.

“La tela cuelga a varios metros del techo y, si no tienes fuerza en los brazos, no puedes subir. Pero como yo ya tenía la base de la gimnasia, pude hacer todos los movimientos desde el primer día y así supe que esto era lo mío”, cuenta. Con la guía de su entrenadora Meche fue perfeccionando su técnica y, poco a poco, empezó a participar en competencias. La más importante: Vértigo, el campeonato nacional de aerial dance, donde debutó con una presentación que aún recuerda con emoción. “Estaba muerta de miedo, pero cuando escuché mi nombre, subí a la tela y di un show completo. Telas es fuerza y show”, dice entre risas.

Durante varios años compitió y ganó en varias ediciones a nivel nacional, hasta que en 2024 decidió cerrar esa etapa con una última presentación. “Gané con muy pocos meses de entrenamiento, pero con mucha motivación. Por eso siempre digo: el tiempo puede ser corto, pero la motivación lo es todo”. Ese triunfo, en la categoría Senior, fue también una lección de vida. “Me di cuenta de que una persona puede lograr lo que quiera si trabaja su cuerpo, su mente y su alma. Competí, gané y me fui con dignidad. A veces perder no tiene nada de malo, pero ganar después de tanto esfuerzo se siente como un ‘lo logré’ en el alma”.

“El baile me hace sentir viva”

Para Fabi, bailar no es solo una disciplina, sino una forma de sentir. Vivió varios meses en Chile (su segundo hogar, pues es mitad ecuatoriana y mitad chilena), donde estudió danza de manera profesional. “Iba todos los días, y eso me hizo ver la vida de otra manera. Me cambió todo”, recuerda.

Al regresar a Ecuador, junto a una amiga decidió abrir su propia academia de baile, un proyecto que marcó un antes y un después en su historia. “No la abrí para demostrar nada. Lo hice porque quería vivir, sentir, enseñar y aprender. La academia era mi espacio para crear, compartir y conectar con otras personas”. La experiencia fue tan enriquecedora como intensa. “Cada segundo era pura creatividad, ideas, emoción. Te hace crecer mucho como persona”, cuenta.

El próximo año se mudará a Chile y realizará sus estudios en Publicidad. VANESSA TAPIA

Tiempo después, la academia cerró porque ambas tomaron caminos distintos, pero Fabi no dejó de bailar. Hoy dicta clases particulares mientras equilibra su faceta de modelo y creadora de contenido. “No tengo tanto tiempo como antes, pero sigo bailando. Es mi manera de mantenerme fuerte por dentro y por fuera”.

Fabi es modelo beauty, comercial y de moda. VANESSA TAPIA

Influencer con propósito

Desde pequeña, se sintió atraída por el mundo del estilo y las cámaras. “Siempre me encantó estar en producciones, reírme, probar ropa nueva, conocer gente. Para mí era la lotería”, cuenta. Esto hizo que, de forma espontánea, comenzara a compartir su día a día en redes sociales. Hoy es una influencer y creadora de contenido de lifestyle, que reúne a una comunidad de más de 30 mil personas, que la buscan como fuente de inspiración para moverse, bailar, cuidarse o simplemente disfrutar de la vida con alegría.

Eso sí, también es consciente de que las redes sociales pueden tener un lado complejo. “A veces ves a alguien y piensas que tiene una vida perfecta o un cuerpo mejor que el tuyo, y te preguntas: ¿por qué yo no soy así?”, confiesa. Sin embargo, ha aprendido que la comparación solo roba la paz. “Cuando estás llena por dentro, no necesitas nada por fuera. Es un proceso, claro, pero llega un punto en el que te miras y dices: estoy completa tal como soy”.

Su fórmula es simple pero poderosa: cuidar lo espiritual tanto como lo físico, rodearse de personas que sumen y no permitir que las redes definan su valor.

"El tiempo no te limita a dejar de hacer todo lo que te gusta, todo se trata de balance y fluir contigo misma” Fabi Carrión, influencer y creadora de contenido



Fabi comenzó a practicar gimnasia olímpica a los seis años. VANESSA TAPIA

Estilo urbano y relajado

La moda y el maquillaje siempre han sido parte de su vida, aunque asegura que su estilo está lejos de seguir reglas estrictas. De lunes a viernes, su look es relajado y deportivo: ropa de ejercicio, camisetas amplias y cara lavada.

Pero el fin de semana le da espacio a su lado más glamuroso: vestidos ajustados, un toque fashion y mucha actitud. “Me gusta verme fuerte, femenina y elegante a la vez. Lo importante es cómo te sientes. Puedes llevar algo ajustado o suelto, lo que quieras, mientras te haga sentir cómoda y feliz”.

Fabi también rompe con los estereotipos. “Hay personas que piensan que por ser musculosa no eres femenina, pero es todo lo contrario. El músculo demuestra trabajo, disciplina y esfuerzo”, afirma con orgullo. Para ella, la belleza no tiene una sola forma.

“Hay ropa que queda mejor en mujeres delgadas, otra en mujeres con curvas o con músculos. Todo depende de cómo lo mires. Ser flaca o gorda no te define. Tu cuerpo es tu templo”.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Gaby Vargas (@gabyvargasmakeupstudio). Peinado: Jenny Valencia (@jennyvalenciamakeup_hair). Vestuario (vestido negro): Tata Create (@tatacreate.ec).

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!