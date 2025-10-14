María José Silva: La fortaleza detrás de la Estrella de Octubre 2024

La doctora y triatleta cerrará su ciclo como Estrella de Octubre 2024 reafirmando que la disciplina es parte de la belleza.

Por segunda ocasión, octubre vuelve a ponerla en el centro de los reflectores. Debido a que la elección de su sucesora se ha postergado tentativamente para inicios de noviembre, María José Silva, Estrella de Octubre 2024, se convierte nuevamente en la protagonista de este mes, llevando con orgullo la banda que simboliza su compromiso con la ciudad. A sus 27 años, esta doctora y deportista ha vivido un año lleno de desafíos que la impulsaron a crecer dentro y fuera del reinado.

Hoy, repasa con EXPRESIONES lo que ha significado para ella representar a la belleza guayaquileña, qué la marcó y lo que viene después de entregar la banda.

María José realizó campañas médicas durante su año como Estrella de Octubre 2024. VANESSA TAPIA

Un reinado atípido

Para María José, asumir el reinado fue una decisión que llegó acompañada de muchos miedos, pero también de una profunda convicción de que era el momento de probarse a sí misma. “Era algo que pensaba que no estaba disponible para mí, incluso era un sueño de niña que había dejado a un lado porque mi meta principal siempre fue graduarme de médico. Pero un día revisé mi diario donde escribí mis metas aún por cumplir, y me dije: ¿por qué no intentarlo?”.

Reconoce que esta etapa la transformó en múltiples aspectos, no solo en lo personal sino también en lo profesional. “Pasé de ser la chica que no se ponía tacones a aprender a caminar muy bien con ellos, a estar más arreglada en eventos y a cuidar más mi imagen”, recuerda. Pero asegura que, pese a esos cambios, nunca perdió su esencia: “Sigo siendo la María José natural, alegre y espontánea, la que no finge emociones”, dice con una sonrisa que refleja exactamente eso: autenticidad.

Sin embargo, aunque el calendario marcaba octubre como el mes de su relevo, el destino quiso extender un poco más su brillo ya que la coronación de la Reina de Guayaquil 2025, prevista para inicios del mes, se postergó tentativamente para noviembre.

“Estoy feliz, porque he sido la Estrella más larga del periodo (dice entre risas), aunque también tengo sentimientos encontrados. Me habría encantado que las nuevas candidatas vivieran esta experiencia con la misma emoción con la que yo la disfruté el año pasado. Pero todo pasa por algo, y sé que quien venga lo hará excelente.”

Además, fiel a su esencia, asegura que lo importante en este tipo de roles es actuar desde la autenticidad. “Este año, entre la reina, la virreina y yo hay una relación lindísima, muy natural. Nos apoyamos mucho y eso hace que todo sea más ameno. Una banda no te hace; puedes ser una excelente persona con o sin ella.” Y así, mientras se prepara para cerrar este capítulo, lo hace con gratitud, sabiendo que su luz, seguirá encendida después de cerrar esta etapa.

“Tengo tatuajes y músculos, y esto está bien” María José Silva, Estrella de Octubre 2024

Practica crossfit y actualmente entrena para realizar su segundo triatlón en el 2026. VANESSA TAPIA

¿Cree que se han roto los estereotipos de las reinas?

Ahora se ve una imagen mucho más real de la mujer. Incluso se permite que participen mujeres casadas o con hijos, y me parece perfecto, porque tenemos el derecho de decir: quiero ser mamá, pero también quiero ser reina de belleza. Se pueden cumplir ambos sueños sin dejar de lado ninguno.

En mi caso, siento que rompí una barrera interna. Siempre pensé que los reinados no estaban disponibles para mí por el hecho de haber sido deportista toda mi vida. Creía que el deporte y los reinados no iban de la mano. Cuando fui al casting, pensé en taparme los brazos porque se me notan los músculos o cubrirme los tatuajes, pero luego dije: no, si me eligen, que me elijan como soy. Tengo tatuajes, tengo músculos, y eso también está bien. Quise enseñar que los límites están en la cabeza y que una mujer puede ser fuerte, real y auténtica.

María José disfruta ir a la playa y hacer actividades al aire libre. VANESSA TAPIA

¿Cuál sería el consejo que le daría a las próximas reinas?



Les diría que siempre se mantengan fieles a sí mismas y no pierdan su esencia. En este mundo de los medios, donde a veces todo parece servirte en bandeja, es muy fácil desviarse si no tienes claros tus valores o tu carácter. Muchas veces las acciones dejan de venir desde el amor y empiezan a venir desde el ego, y eso es algo que hay que cuidar mucho. No hay nada más bonito que mostrarte tal cual eres, con tus aciertos y también con tus heridas, porque eso nos hace humanas.

Si pudiera, ¿volvería a participar?



Volvería a repetir mi experiencia porque fue maravillosa, pero también siento que mi ciclo dentro del mundo de los reinados ya se cerró. Era algo que tenía pendiente, lo cumplí y ya puse mi visto bueno en esa meta. Ahora vienen otros sueños. En mi caso, hoy mi enfoque está en mi carrera profesional. La medicina siempre ha sido una gran parte de mi vida y requiere tiempo, dedicación y disciplina. Sin duda, ser reina me dejó mucho, pero ahora quiero aplicar todo lo aprendido a mi camino como doctora y seguir cumpliendo sueños desde otro lugar.

¿Y hay algo de lo que se arrepienta?

No, todo lo que viví me dejó un aprendizaje, incluso lo que tal vez no salió como esperaba. Pero si tuviera que mencionar algo, sería no haberme lanzado antes a ciertas cosas (abrir su propio consultorio). A veces el miedo me ha hecho poner en pausa proyectos o metas por estar enfocada en otras, y después pienso: pude haberlo hecho antes. Soy muy de planificar, de querer tener todo bajo control, y eso a veces me frena. Pero también entiendo que los tiempos son perfectos. Por eso, más que arrepentirme, me quedo con la satisfacción de haber aprendido de cada paso que di.

Apasionada por el deporte

Tiene una maestría en Nutrición Deportiva y Composición Corporal. vanessa tapia

Más allá de la banda y los eventos sociales, la guayaquileña también ha demostrado que la belleza y la fuerza pueden ir de la mano. Este año, además de cumplir con sus actividades como Estrella de Octubre, decidió llevar su cuerpo (y su mente) al límite al convertirse en triatleta. “Soy una persona que, si se le mete algo en la cabeza, lo hace, así parezca la idea más loca del mundo”, comenta entre risas. “Hice crossfit desde chiquita, bailo danza árabe, y el año pasado decidí que quería hacer un triatlón. Me preparé, lo hice el 20 de julio de este año y completé mi primer medio Ironman 70.3. Me cambió la vida”.

Es que, durante ocho horas de competencia, su cuerpo resistió la prueba física y mental más desafiante de su vida. Desde entonces, continúa entrenando entre pedaleos, brazadas y kilómetros recorridos, con el apoyo de su pareja (Miguel), quien también comparte esta pasión. “Nos levantamos a las cuatro de la madrugada para entrenar a las cinco... Hay días en los que no quiero ir, pero tener ese apoyo lo hace más fácil. Es un proceso de altos y bajos, como la vida misma”, reflexiona.

Ahora, se prepara para su próximo reto: lograr un triatlón en Panamá en marzo de 2026. “Quiero que la gente vea que sí se puede, que una mujer puede ser doctora, reina y deportista. Todo es posible si te lo propones”, afirma convencida.

Ping-pong

Su deporte favorito… es la natación.

Ama ir… al Puerto Santa Ana.

Su comida favorita es… el encebollado.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia. Maquillaje: Melissa Franco (@melifrancomakeup). Vestuario: MOI (@moiropayaccesorios).

