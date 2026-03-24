A 20 años de Hannah Montana: Miley Cyrus se reconcilia con su pasado en Disney+

Por el aniversario número 20 de la serie, Miley Cyrus estrena Younger You, una balada nostálgica

Con trece años la artista alcanzó la fama internacional que le otorgó numerosos premios y la llevó a firmar con Hollywood Records

La peluca rubia vuelve a brillar. A 20 años del fenómeno que marcó a toda una generación, Miley Cyrus regresa al universo de Hannah Montana con un documental que ya está disponible en Disney+, donde se revive la música, recuerdos y el pasado de la serie que catapultó su carrera artística.

De Hannah Montana a Kiruba: la nostalgia de los 2000 vuelve a dominar la cultura pop Leer más

UN REGRESO ANHELADO POR LOS FANÁTICOS



El especial, estrenado este 24 de marzo en Disney+, celebra dos décadas desde el debut de la serie que cambió las producciones juveniles. Desde su estreno en 2006, la historia de una adolescente con doble vida conquistó a millones de fans en todo el mundo.

El documental fue grabado en los escenarios originales de la serie, incluyendo la icónica casa de los Stewart en Malibú, lo que aporta una carga emocional única para los seguidores.

A lo largo del especial, la artista conversa con la podcaster estadounidense Alex Cooper, repasando momentos clave de su carrera y confesando lo que significó crecer bajo el peso de un personaje que la convirtió en estrella mundial.

REENCUENTROS Y PERSONAJES CONOCIDOS

El especial reúne a figuras clave en la vida de la artista, como su padre Billy Ray Cyrus y su madre Tish Cyrus, quienes comparten recuerdos sobre el impacto de la fama temprana.

También sorprende la aparición de Selena Gomez, quien retoma su vínculo con la serie tras interpretar a Mikayla, la rival musical de Hannah.

Miley Cyrus y Selena Gómez en Hannah Montana Disney

RELACIONADAS Billy Ray Cyrus le gana un juicio a la mujer que aseguraba ser la madre de Miley

MÚSICA, NOSTALGIA Y UNA NUEVA CANCIÓN

La música no podía pasar desapercibida, la cantante volvió a interpretar temas icónicos como The Best of Both Worlds y The Climb, despertando la nostalgia de sus fans.

Pero el momento más emotivo llega con el estreno de Younger You, una balada inédita dedicada a su yo del pasado, con la que cierra este capítulo de su vida.

Miley Cyrus cantando una nueva canción dedicada a su yo más joven. pic.twitter.com/mdjsc9ezvi — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) March 24, 2026

RECHAZO Y RECONCILIACIÓN

Durante años, Miley Cyrus se distanció de su alter ego, rechazando la imagen que la encasilló como estrella juvenil. Sin embargo, este especial muestra una nueva perspectiva, la reconciliación de la cantante con el icónico personaje.

El cierre del documental lo deja claro. La artista repite una de las escenas más simbólicas de la serie, pero esta vez no hay rechazo, sino aceptación y gratitud. Al finalizar el especial, la artista menciona que el personaje la convirtió en estrella pero sus seguidores le dieron esta vida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!