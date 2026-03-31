Shakira entra al top 5 del Rock & Roll Hall of Fame 2026 y supera a Iron Maiden

Shakira supera los 600.000 votos y se posiciona en el top 5 del Rock & Roll Hall of Fame 2026

Shakira se ubica entre los cinco artistas más votados del proceso de elección al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026, a pocos días del cierre de la votación popular previsto para el 3 de abril. La cantante colombiana supera los 600.000 votos en el conteo público y ha logrado posicionarse por encima de nombres como Iron Maiden y Oasis, que también forman parte de la lista de nominados de este año.

Aritstas en la terna al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La artista aparece por primera vez en esta instancia y es la única representante latina entre los 17 candidatos considerados para la edición 2026. En el listado figuran también músicos y agrupaciones como Phil Collins, New Edition, P!NK y Luther Vandross, dentro de un proceso que combina votación del público con la decisión de un comité especializado.

El sistema de votación permite a los usuarios participar una vez al día a través del sitio oficial del Rock & Roll Hall of Fame. Aunque el voto popular no define por sí solo a los seleccionados finales, sí influye en la deliberación del comité, al integrarse como un factor dentro del proceso de selección.

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¿Cómo votar `por Shakira?

Para votar, los usuarios deben ingresar a https://vote.rockhall.com/es/vote/select , registrarse y seleccionar a sus artistas favoritos una vez al día.

El avance de Shakira en la tabla ha estado impulsado por la participación de sus seguidores en distintas regiones. De acuerdo con datos del propio proceso, comunidades de fans en más de 15 países han promovido activamente su candidatura, lo que ha incidido en el crecimiento sostenido de su posición en el conteo.

La nominación reconoce una trayectoria de más de tres décadas en la industria musical, con impacto en mercados de América y Europa. El resultado final de los artistas que ingresarán al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 se anunciará en los próximos meses, tras el cierre de la votación y la evaluación del comité.

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