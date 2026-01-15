COE y Fedeguayas enfrentados por toma de instalaciones

El abogado Otto Cuello, síndico de Fedeguayas, al ingresar a la sede del COE en Guayaquil.

El capítulo más álgido entre los principales organismos deportivos del país y de la provincia llegó este jueves 15 de enero a su etapa más álgida, luego de que la Federación Deportiva del Guayas (fedeguayas) llegara cerca del mediodía a las instalaciones donde hace sede el Comité Olímpico Ecuatoriano.

El máximo rector del olimpismo nacional emitió un día antes un comunicado precisando que el ente provincial habría realizado un pedido de las inmediaciones donde hacen sede al norte de Guayaquil, espacio que fue cedido en comodato desde 1982, sin fundamentos.

El coe explicó que la mañana de este jueves la sede del Coe "amaneció sitiada por personal de seguridad" que no pertenece a ellos. Esto ante la especulación de una posible toma de las instalaciones por parte de Fedeguayas.

Hasta cerca de las 13:00, dicha intervención no se había dado; lo que sí se percibía fue la sensación de incertidumbre por parte de los trabajadores del Coe quienes en repetidas ocasiones se asomaban a las ventanas del edificio central para ver el movimiento y la presencia de algunos medios de comunicación.

"No servirá como medio de presión contra sus actuales dirigentes, y menos contra el COI, organismo que expreso de manera clara y oportuna su reconocimiento oficial a la lista presidida por Jorge Delgado Panchana y Jefferson Pérez Quezada", explicó en un último aviso.

Jorge Delgado y Pérez, firmaron la carta donde llaman al diálogo. "... A la ministra de Educación, Deporte y Cultura, para que a través de él, contribuya a establecer una adecuada sinergia público-privada e identificar acciones que promuevan el respeto de la autonomía del COE, consagrada en la Constitución de la República y la ley sectorial, en la Carta Olímpica".

La pugna dirigencial en el deporte no es nueva. Entre el COE y el Viceministerio del Deporte existen cruces de acusaciones desde hace más de Cinco meses. Por un lado el organismo olímpico demanda asignaciones estatales atrasadas desde noviembre y que no se ha inscrito el directorio actual; el viceministerio por su parte acusa a que la directiva de Delgado no es legal.

Notificación oficial

Cerca de las 13:30, Otto Coello, síndico de Fedeguayas, llegó a las afuera del Coe para entregar la notificación del fin del comodato de varias áreas de la sede del Coe bajo la figura de que no estaban siendo usadas de manera adecuada o estaban cerradas, perjudicando a deportistas. Pese a ello, su ingreso no fue permitido al aducir por el guardia del edificio que no había quien reciba el documento.

Luego de cerca de 20 minutos, Coello hizo su ingreso a la fuerza para llegar hasta el puesto de información donde lo atendió Erwin Mantuano, administrador del COE, quien recibió la notificación.

Se explicó que el trámite tenía como intención habilitar las áreas cerradas o no usadas del coliseo y algunas oficinas de las Federaciones ecuatorianas por deporte, no así el edifico de la sede principal.

