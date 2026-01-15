Las alineaciones de Racing de Santander vs Barcelona por Copa del Rey 2025-26

Hansi Flick apostaría por una alineación mixta en su visita a Racing de Santander. Conoce los posibles once

Barcelona busca la clasificación en la Copa del rey.

Las alineaciones de FC Barcelona y Racing de Santander ya generan expectativa para el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26, un partido que enfrenta a dos líderes de sus respectivas competiciones.

El encuentro se disputará este jueves 15 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Campos de Sport de El Sardinero, uno de los escenarios más tradicionales del fútbol español.

Las posibles alineaciones para los octavos de la Copa del Rey

Barcelona, actual líder de LaLiga, llega a este compromiso con el envión anímico de haber ganado recientemente la Supercopa de España ante Real Madrid, club que ya quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer ante Albacete.

FC Barcelona jugaría con un equipo mixto. EFE

El equipo dirigido por Hansi Flick afrontará este cruce con todas sus figuras disponibles, aunque el estratega alemán apostaría por una alineación mixta pensando en la rotación del plantel y el calendario competitivo.

Barcelona llega con rotaciones tras ganar la Supercopa de España

Jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Pau Cubarsí iniciarían el partido desde la banca de suplente. El liderazgo en el campo recaería en Pedri, quien comandará el mediocampo azulgrana.

Alineación probable del FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Martín, Baldé; Pedri, Dani Olmo, Fermín López; Bardghji, Rashford y Ferran.

Racing de Santander, líder del ascenso, va por el golpe

Por su parte, Racing de Santander vive un gran momento futbolístico. El conjunto cántabro es líder del ascenso en España y buscará dar el golpe ante uno de los gigantes europeos.

El equipo dirigido por José Alberto López también contará con su plantilla completa, lo que le permitirá presentar su once de gala ante su afición.

Alineación probable de Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Castro, González, Salinas; Gueye, Puerta, Canales; Sangalli, Vicente y Martín.

¿Dónde ver Barcelona vs Racing de Santander en Ecuador?

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, tanto a través de su señal de televisión pagada como por su canal oficial de YouTube.

