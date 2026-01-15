Xavier Arreaga saldrá de Barcelona SC y buscará revancha en Bolivia

La salida del Pastor Arreaga agranda la lista de ‘fugas’ del Ídolo. Será compañero de Christian Alemán en Bolívar

El clamor de “¡Que se vayan todos!” empieza a materializarse para un sector de la hinchada de Barcelona SC. Tras el nefasto año del centenario, el pedido de ‘cortar cabezas’ se refleja en la salida de futbolistas que fueron titulares y optaron por rescindir su vínculo con el club.

Xavier Arreaga es el caso más reciente. El defensor ecuatoriano, cuestionado por sus errores defensivos en 2025, está a pocas horas de ser anunciado como refuerzo del Bolívar de La Paz, el club más importante del fútbol boliviano.

(Le puede interesar: Barcelona SC expande la Noche Amarilla 2026 y deja abierta la puerta a más sedes)

Según el periodista César Luis Merlo, "en las próximas horas, rescindirá su contrato y se sumará al equipo dirigido por el argentino Flavio Robatto".

Esto fue ratificado por medios de ese país como El Mundo y El Deber dan por cerrada la negociación, que cuenta con “la aprobación del entrenador Robatto”.

Arreaga fue titular y capitán indiscutido del Barcelona 2025. No finalizará su contrato, que terminaba en diciembre de este año.

efe

Un ciclo sin consolidación en el Ídolo

El zaguero no logró consolidarse en su segunda etapa con el Ídolo, lejos del nivel mostrado en 2016, cuando fue pieza clave en la conquista del título nacional.

Apodado el Pastor por profesar la palabra de Dios entre sus compañeros, Arreaga disputó 39 partidos en la temporada 2025, marcó tres goles y recibió nueve tarjetas amarillas y una roja.

Aunque el pasado 7 de enero aseguró que “siempre hay ofertas y sondeos del exterior”, pero que su “cabeza está en Barcelona”, el defensor no fue incluido por el técnico César Farías en la pretemporada realizada en el complejo Zakua Gardens, en Puembo.

Yerlin Quiñónez, la 'sorpresa' de Liga de Quito en la presentación de refuerzos Leer más

Nuevo reto en Bolívar y año clave

En Bolívar se reencontrará con su compatriota y excompañero Christian Alemán, con quien buscará disputar la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del club celeste.

Hasta el cierre de esta edición, Bolívar no había oficializado la contratación del zaguero, cuya salida amplía la lista de jugadores que dejan el Ídolo en 2025, entre ellos Felipe Caicedo, Janner Corozo, Octavio Rivero, Aníbal Chalá, Gabriel Cortez e Ignacio de Arruabarrena.

RELACIONADAS Jefferson Montero se mide ante Barcelona defendiendo la camiseta del Morelia

Para cubrir su ausencia, Barcelona SC cuenta con opciones como Luca Sosa, Álex Rangel y Gustavo Vallecilla, además del joven Carlos Medina.

El paso de Arreaga por el balompié boliviano le permitirá reforzar su rodaje internacional, tras sus etapas en Seattle Sounders y New England Revolution de la MLS.

Además, sumar minutos en un año mundialista será clave para el defensor, quien se mantiene en la órbita de Sebastián Beccacece y aspira a disputar su segunda Copa del Mundo, tras Catar 2022.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!