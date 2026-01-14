Yerlin Quiñónez, la 'sorpresa' de Liga de Quito en la presentación de refuerzos

El extremo Yerlin Quiñónez, quien jugó en Libertad en 2025, fue el sello final del evento de presentación de refuerzos albos

Los cinco refuerzos de Liga de Quito tuvieron su presentación oficial.

Este miércoles 14 de enero, Liga de Quito realizó la presentación oficial de los refuerzos para la temporada 2026. Los nuevos futbolistas albos tuvieron su primera salida al estadio Rodrigo Paz Delgado, y sintieron el apoyo de los hinchas.

Previo al evento, los universitarios ya habían dado a conocer en sus redes sociales a cuatro incorporaciones: el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar y Jesús Pretell (Perú), y el delantero Janner Corozo.

Los aficionados que llegaron a la Casa Blanca eran abonados Liguistas y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano a los fichajes del conjunto azucena. Los recibieron con cánticos y resaltando que llegaban "al único equipo grande del país".

Tobar, Segovia y Pretell salieron en medio de aplausos y resaltaron que estaban felices de ser parte de Liga de Quito, club con el que resaltaron esperan conseguir varios títulos a lo largo de la temporada 2026.

Tobar puso el toque emotivo al confesar que "desde pequeño soy hincha de Liga" y que ser parte del conjunto albo "es un sueño cumplido y una responsabilidad muy grande. Quiero aportar para conseguir varios triunfos y alegrías".

Los hinchas esperaban ansiosos el siguiente anuncio. Hasta que se llamó al escenario al extremo Janner Corozo, el exjugador de Barcelona, al que recibieron con el cántico "se ve y no se toca, la Libertadores...".

Janner Corozo durante su presentación como refuerzo de Liga de Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

El ofensivo recreó su tradicional festejo simulando que duerme en medio de la ovación de los aficionados. "Estoy muy contento de llegar a un equipo grande y copero como Liga. Agradecerles por este gran recibimiento".

La 'sorpresa' de la velada blanca

Yerlin Quiñónez fue presentado como el refuerzo sorpresa del evento albo. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

En el evento también se dio a conocer a la flamante incorporación de Liga de Quito, el extremo Yerlin Quiñónez, quien jugó el 2025 en Libertad, de Loja, y que llega como alternativa a la salida de Bryan Ramírez, una de las figuras de la U, a la MLS.

"Dar gracias a Dios por la oportunidad que me está dando, estoy muy satisfecho y muy agradecido de llegar a un club muy grande como lo es Liga", afirmó el futbolista de 24 años por el que apostaron los universitarios.

Resaltó que "tuve un lindo año y en esta nueva temporada quiero tratar de hacer las cosas bien. Es la primera vez que llego a un club grande y la verdad los hinchas me recibieron muy bien. Es una gran responsabilidad la que tengo".

Quiñónez dejó claro que llega con ambición al Rey de Copas ecuatoriano. "Lo que espero es conseguir grandes logros, quedar campeón nacional y, por qué no, pelear por ganar la Copa Libertadores, es un gran objetivo que me he propuesto".

Cada uno de los refuerzos albos recibió su carta de ícono albo, una nueva iniciativa de los universitarios.

Promete sumar más refuerzos

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, enfatizó que los cinco refuerzos presentados en la Casa Blanca no son los únicos. Afirmó que llegarán tres incorporaciones más hasta el cierre del mercado de pases de la LigaPro 2026.

Por su parte, el entrenador Tiago Nunes manifestó que han renovado la ilusión "de volver a tocar las puertas del cielo", y a sus nuevos pupilos les dio la bienvenida y les resaltó que "llegan a una institución gigantesca. Que asumamos esta responsabilidad para que podamos vivir grandes alegrías en 2026".

