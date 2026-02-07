Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

El Super Bowl LX 2026 confirma que ya no es solo el evento deportivo más visto del planeta. Este domingo 8 de febrero, en Ecuador se lo podrá ver desde las 16:00 el fútbol americano y la música se fusionarán en una noche histórica, marcada por la presencia de Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo, se estima que el cantante entre en escena entre las 20:00 y 20:40.

La expectativa por la actuación de “El Conejo Malo” ha trascendido las fronteras del deporte, captando la atención incluso de quienes no siguen la NFL. En Ecuador, su presentación podrá verse a través de ESPN y vía streaming por Disney+ (Disney Plus Premium). Además, el evento estará disponible en plataformas internacionales como DAZN, mediante el NFL Game Pass.

La NFL define a su campeón en el Super Bowl LX con el duelo Patriots vs Seahawks. Cortesía

El show arranca a las 16:00

La jornada arrancará desde las 16:00, con las previas y el análisis especializado, mientras el partido se disputará entre las 20:00 y 21:00, dependiendo del desarrollo del juego. Antes del kickoff, Green Day calentará el ambiente con un show musical cargado de punk rock y clásicos que marcaron época.

En lo deportivo, los New England Patriots y los Seattle Seahawks serán los encargados de definir al nuevo campeón de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Los Patriots llegan con una historia imponente, respaldados por seis títulos de Super Bowl, mientras que Seattle buscará su segundo trofeo, con el recuerdo aún fresco de la dolorosa final perdida ante New England en 2015.

El Levi’s Stadium de Santa Clara acogerá a cerca de 68.500 aficionados. Cortesía

Aunque Bad Bunny no cobrará honorarios por su actuación, el verdadero premio llegará después. Se estima que el impacto del show podría elevar los ingresos semanales de su catálogo hasta los 1,7 millones de dólares, superando los registros de artistas como Rihanna y Kendrick Lamar. Con una audiencia proyectada de más de 130 millones de televidentes, su presencia se perfila como la jugada comercial más rentable en la historia reciente de la música global.

