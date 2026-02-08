Messi, ídolo de los hijos de algunos conocidos de la farándula

Gineth Moreno, Fabiola Véliz y La Suka se dieron cita con su familia para ver al astro argentino en el Monumental

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, puso punto final a su gira de pretemporada en Sudamérica frente a Barcelona SC, en un vibrante partido disputado en el estadio Monumental de Guayaquil. La noche del sábado fue histórica: el empate 2-2 no solo ofreció buen fútbol, sino que cumplió el sueño de miles de fanáticos que pudieron ver al astro argentino en suelo ecuatoriano.

Entre los asistentes estuvieron varios rostros conocidos del medio, muchos de ellos acompañados de sus hijos. Una de las más emocionadas fue la expresentadora Gineth Moreno, quien llevó por primera vez al estadio a sus hijas Jahnny, Eliana y Liah Sherline. Para ellas, fue el primer contacto con el ambiente futbolero y con su gran ídolo.

“Hay momentos de mi vida que no cambiaría por nada del mundo. Es la primera vez que mis hijas van al estadio, conocieron a su ídolo y yo tengo la dicha de que mi regalo sea verlas sonreír. Disfrutar del partido de la historia fue mi mejor regalo de cumple”, expresó Gineth, visiblemente conmovida. Y es que la comunicadora acaba de estrenar década y celebró sus 40 años de una manera especial.

“Llegaron los 40 y los recibo con gratitud. Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar de una nueva vida, me regaló tres hijas maravillosas y unos padres que supieron guiarme. Encontré la paz, el orden y la dirección para saber lo que quiero el resto de mis días. Mi vida no ha sido perfecta, pero aprendí que cada amanecer es un nuevo comienzo”, reflexionó.

Le cumplió el sueño a su hijo

La actriz Fabiola Véliz también vivió una noche inolvidable al ver a su hijo Renzo cumplir uno de sus mayores sueños. “Fue un sueño cumplido para mi hijo. Una inmensa alegría ver en su rostro la admiración que siente por un hombre disciplinado y constante para alcanzar sus metas”, comentó orgullosa.

A esta fiesta futbolera se sumaron La Suka y su esposo Gastón, quienes compartieron el momento en familia junto a sus hijos Sebastián y Mateo, disfrutando del espectáculo que ofreció Messi en la cancha.

Para la periodista deportiva María José Flores, la velada fue mucho más que un partido. “No fue un partido más… fue historia. Messi en el Monumental”, señaló aún emocionada. Asistió junto a su hijo Gabriel y su esposo Gabriel Macías.

Por su trabajo, María José ha tenido el privilegio de ver al astro argentino brillar en grandes escenarios internacionales e incluso en Mundiales de Fútbol, pero esta vez la experiencia tuvo un valor distinto al compartirla con los suyos.

La Coqueta acudió con su padre

Quien se salió del libreto fue La Coqueta, Evelyn Vanessa Calderón. Al no tener hijos, decidió vivir la noche histórica desde otra perspectiva, disfrutando del espectáculo y del ambiente que se vivió en el Monumental, donde Messi volvió a ser el centro de todas las miradas. Fue acompañada de su padre, Carlos Calderón. Juntos disfrutaron del espectáculo y demostraron que la pasión por el fútbol no entiende de edades.

