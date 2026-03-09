Leonor de Borbón gana protagonismo en Europa con su perfil discreto

Leonor de Borbón y Ortiz es la Princesa de Asturias y, por tanto, la primera en la línea de sucesión al trono de España.

La figura de Leonor de Borbón y Ortiz comienza a consolidarse en el panorama internacional como una de las herederas más observadas de la realeza europea. Aunque durante años la atención mediática se ha centrado en el estilo y la presencia pública de Letizia Ortiz Rocasolano, la princesa de Asturias empieza a construir su propio perfil. Medios británicos destacan que su formación institucional y su carácter reservado la diferencian de otros jóvenes miembros de casas reales europeas.

El diario The Times ha definido a la princesa como una “líder silenciosa pero decidida”, un estilo basado en el servicio más que en la exposición mediática. Buena parte de esa imagen se sustenta en el exigente programa de formación que cumple actualmente en las tres ramas de las Fuerzas Armadas de España: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Este entrenamiento, que se extiende por tres años, ha limitado su participación en actos oficiales, pero al mismo tiempo refuerza la percepción de una heredera enfocada en el deber institucional.

La Princesa de Asturias en la entrega de los premios que llevan su nombre CORTESIA

El primer vuelo militar en solitario de la princesa

La atención mediática también ha destacado algunos hitos dentro de su preparación. La revista británica Tatler calificó como un hecho histórico su primer vuelo militar en solitario durante el proceso de formación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Además, el medio subrayó el uso oficial del apellido compuesto Borbón Ortiz como un símbolo de la combinación entre la tradición dinástica de su padre, Felipe VI, y la influencia más moderna asociada a su madre.

A pesar de su juventud, la princesa también ha ganado reconocimiento en actos institucionales de alto perfil. Sus intervenciones en ceremonias como los Premios Princesa de Asturias o los Premios Princesa de Girona han sido destacadas por su tono sereno y maduro. En estos escenarios ha compartido espacio con figuras internacionales como Meryl Streep o Haruki Murakami, consolidando una imagen de preparación y profesionalismo. Paralelamente, analistas señalan que su figura se ha mantenido distante de controversias familiares vinculadas al rey emérito Juan Carlos I o al caso de Iñaki Urdangarin.

Una preparación estratégica para liderar la monarquía del siglo XXI.

Especialistas en realeza consideran que esta estrategia responde a una construcción cuidadosa de su figura pública. La corresponsal de realeza de The Telegraph, India McTaggart, ha señalado que la preparación de Leonor se desarrolla con un perfil controlado y enfocado en su papel dentro de España antes de proyectarse internacionalmente. A la par, su formación académica que incluye el aprendizaje de idiomas como catalán, francés, gallego, euskera e incluso árabe refuerza la imagen de una heredera que busca adaptarse a las exigencias de una monarquía del siglo XXI.

Según un reportaje de Vanity Fair España titulado “En cuanto Leonor te conoce, baja las defensas y puede ser divertida”, compañeros de estudio describen a la princesa como una joven reservada al inicio, pero divertida cuando gana confianza. Si su proceso continúa en esa línea, la princesa se perfila como la figura destinada a encabezar una nueva etapa para la Corona española.

