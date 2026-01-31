Ecuatorianos en EE.UU.: redadas, deportaciones y familias atrapadas, miedo a retorno

En Miami, Estados Unidos, un activista sostiene esta pancarta en la que se lee que inmigrantes y refugiados son bienvenidos, el 28 de febrero, en un servicio religioso.

Viviana se conecta a las 10:30 (una hora más en Ecuador). Está en Minneapolis, escenario de redadas dirigidas a migrantes y de protestas de las que son parte incluso estadounidenses. Luego de dos semanas volvió a trabajar, desde las 16:00 del martes 27 hasta las 03:00 del miércoles 28 de enero del 2026. Por eso, la quiteña (de 20 años) bosteza en los primeros minutos de la entrevista. Ha pasado escondida en casa, siente miedo de que la deporten, antes de que el cuerpo de su hermano sea repatriado.

Según la Cancillería de Ecuador, 742 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos, hasta el 26 de enero del 2026. En el 2025, la cifra bordeó los 10.000. Aunque históricamente, el 2023 superó el registro: más de 18.000.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha señalado que desde el 2021, con datos del Ministerio del Interior, se evidenció una diferencia significativa entre la cantidad de ecuatorianos que salieron del país y los que regresaron. Jacques Ramírez habla de la segunda ola migratoria, luego del feriado bancario. En sus textos la denomina “derecho a la fuga” ante la crisis y el incremento de la violencia.

En el 2023, Viviana llegó a Estados Unidos con su mamá, que era vendedora informal en la capital y allá ha trabajado en construcción. Las acompañaron el mayor de sus hermanos, de 23 años; el menor, de 16; el de 18, que falleció, el 29 de diciembre del 2025. El 24 se estacionó en un callejón y otro carro lo chocó; por el impacto, se estrelló contra un árbol. “El doctor nos dijo que oremos mucho. No se salvó, lo desconectaron. Muerte cerebral".

La historia de cómo la quiteña y su hermano escaparon del ICE

La jefa del sitio de venta de comida rápida, en donde laboraba, entiende su situación, dice Viviana, quien por seguridad pide que no se coloque su nombre completo. No ha podido ir allá. No quiere avanzar largas distancias.

Encontró un trabajo eventual a cuatro minutos a pie, desde la casa que arrienda su tía. Se mudaron hace poco, ya que su hermano mayor vive en otro estado con su cuñada y sobrino. El segundo (fallecido) era su sostén.

Una noche del 2025, su hermano la retiró del trabajo y se percató de que el Servicio de Inmigración y Control de Adunas (ICE, por sus siglas en inglés) los seguía. Condujo a toda velocidad, se parqueó en media calle, cerca de la vivienda y corrieron, incluso dejaron las puertas del auto abiertas. Se salvaron, repite.

$ 10.000 para la repatriación del cuerpo del ecuatoriano

Luego de la tragedia, la madre de Viviana fue al consulado de Ecuador; supo que tendrían que pagar para que el cuerpo de su hijo sea repatriado, así que decidió buscar una funeraria por su cuenta. Pagarán alrededor de $ 10.000 con apoyo de amigos y planean regresar. EXPRESO pidió información al respecto a Cancillería y hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Viviana cree que “Dios sabe como hace las cosas. Si nos encarcelan, si Migración nos atrapa, mi hermano no puede quedarse enterrado acá”. Quiere retomar sus estudios, terminó el primero de bachillerato en el Mejía. Volverán sin nada, otra vez a la venta informal...

¿Cuál será el costo social y económico de las deportaciones de ecuatorianos?

¿Cuál es el costo social y económico que asume Ecuador al ser aliado de Donald Trump, presidente de EE.UU.? Alejandra Delgado, socióloga de la PUCE, cree necesario hablar también del costo ético.

El gobierno norteamericano —reflexiona— ve a los migrantes como enemigos a ser combatidos y por tanto neutralizados, como una amenaza nacional. Eso pese a que migrar, indica, es un fenómeno social con causas estructurales, políticas y coyunturales, que debe verse desde la perspectiva de derechos humanos.

Además, Delgado señala que la política de deportaciones traerá repercusiones para ellos y sus familiares en Ecuador, que recibieron más de $ 7.000 mil millones en remesas, en 2025, inyectados a la economía. Fue la cifra más alta desde hace 10 años, según el Banco Central. Recordó que en 2008, las condiciones eran otras y el Estado puso en marcha el Plan Retorno, a cargo de la Secretaría del Migrante.

¿Ecuador salió de la lista de prioridad para deportaciones de Donald Trump?

También, este Diario preguntó a Cancillería sobre las políticas a favor de los compatriotas. El 29 de marzo, la Presidencia informó que Noboa se reunió con Trump, en su casa en Mar-a-Lago, Florida. A dos semanas de la segunda vuelta electoral se aseguró que además de una foto, se consiguió que Ecuador saliera de la lista de prioridades de deportaciones.

El rol del Gobierno de Daniel Noboa frente a las acciones del ICE en EE.UU.

Gioconda Herrera, rectora de la Flacso y especialista en temas de migración, anota que en primer lugar se debe reconocer que tanto la Constitución como la Ley de Movilidad Humana reconocen el rol del Estado frente a su diáspora. Ellos, reiteran, siguen siendo sujetos de derechos y hay la obligación de protegerlos, en cualquier territorio en donde vivan.

Desde 2020 hasta 2024, comenta, salieron muchísimas familias, algunas a través del Darién. Enfrentan el impacto social, psicológico y económico de esta medida.

"Las decisiones del presidente Trump afectan su bienestar, vimos el caso de Liam Conejo (de 5 años). En su primera presidencia ya tuvo a niños y adolescentes enjaulados, en la frontera. La afectación para ellos es alta. Hay separación familiar forzada", opina y dice que el Estado ecuatoriano debe movilizar asesoría legal, así como psicológica, entre otras políticas.

Esto cuenta una trabajadora social de Chicago, con raíces ecuatorianas:

Karen (nombre protegido) trabaja en una organización sin fines de lucro que ofrece servicios sociales, en Chicago, para migrantes, personas de bajos ingresos y víctimas de violencia. Sus padres nacieron en Quito, pero se afincaron en EE.UU., hace más de 50 años. Ella nació allá; su educación más sus ojos verde oliva, la hacen pasar por una “gringa”, más que por latina. Rompe en llanto en la entrevista al recordar lo que vivieron en octubre y noviembre del 2025.

Hasta residentes que lucen latinos temen y van con su real ID y pasaporte”. Karen (nombre protegido) Trabajadora social en un centro de Chicago

Reciben a niños de 2 a 18 años. Desde las 14:30, los grandes caminaban desde las escuelas cercanas al centro, para aprender inglés, hacer tareas, recibir atención médica y más. Se quedan hasta las 20:00. Pero en esos meses, el ICE merodeaba los planteles. Los niños lloraban, preguntaban qué pasaría si se llevaban a sus padres, estaban deprimidos, relata.

Así que en autos iban a recogerlos, con silbatos, para alertar sobre la presencia de esos agentes. Frente a uno de estos centros, un latino sin situación migratoria regularizada fue sacado de su camioneta, por la fuerza, mientras dejaba a su esposa embarazada. El padre de otros de sus chicos ecuatorianos fue deportado hace poco. “Hasta residentes que lucen latinos temen y van con su real ID y pasaporte”.

Contexto: la relación de Daniel Noboa con EE.UU.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EE.UU., fue el delegado de Donald Trump a la posesión de Noboa. Es muy cercano a Álvaro Noboa, desde hace 30 años.

La historia de ecuatorianos en Nueva Jersey

Sinahy Pesto, de 21 años, cursa el quinto semestre de pedagogía de lengua y literatura, en la Universidad Central. Vive en Quito con sus hermanos de 24 y 18, también estudiantes. Sus padres migraron a Nueva Jersey, en agosto del 2023 junto con el menor de la familia, de 13 años.

“Mi mamá reza mientras viaja para hacer limpiezas en casas y estaciones de trenes. Tiene miedo de los agentes del ICE. Mi papá, en temporada fría, tampoco puede trabajar en construcción. Si los deportan, no tendríamos dinero para seguir estudiando ni para más gastos. Se fueron porque no había nada. Arriendan en grupo”.

Esto dice Mónica Palacios sobre la oferta de campaña de Noboa y migrantes

Mónica Palacios, asambleísta de la RC por EE.UU. y Canadá, informó que fiscaliza la promesa de campaña de Daniel Noboa de que ofrecerá préstamos del Biess, becas y más ayudas a migrantes retornados. “Están deportando a migrantes sin récord criminal. Dijo que supuestamente nos quitaría de la lista”.

