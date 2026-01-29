32 menores ecuatorianos están bajo custodia de Oficina de Migración de EE.UU.

La Cancillería aseguró que 32 menores de edad ecuatorianos están bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Los casos se difunden, después de los operativos contra migrantes

El Gobierno informó que 32 menores de edad ecuatorianos están bajo custodia de la Oficina e Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos (EE.UU.), cuya dependencia es parte del Servicio de Inmigración y Control Aduanas (ICE). La Cancillería emitió difundió esos casos, después de que la organización 1800 Migrante denunciara públicamente que existen 178 niños desaparecidos en manos de las autoridades estadounidenses.

William Murillo, representante de esa organización que brinda asesoría legal y emite reportes de emergencia para indocumentados, dijo que 1800 Migrante ha registrado 37.088 casos de niños que se presentaron en Migración de Estados Unidos, quienes "fueron entregados a personas que no eran sus familiares y ahora están desaparecidos".

De ellos, "178 niños son de Ecuador, quienes desaparecieron en manos autoridades migratorias", señaló Murillo en un video, el cual emitió ante la conmoción generada por la detención de Liam, de 5 años, por parte de agentes ICE. Las imágenes de la retención del menor ecuatoriano, difundidas el pasado 22 de enero, ha generado protestas en Estados Unidos y ha provocado rechazo por parte de distintas figuras políticas estadounidenses.

Debido a esas declaraciones, el régimen aclaró "que no se han reportado denuncias de menores de edad ecuatorianos desaparecidos o cuya ubicación en Estados Unidos se desconozca" y ofreció tratar "de manera prioritaria" eventuales alertas de ese tipo.

Custodiados hasta reunificar familias

La Cancillería aseguró que las 12 oficinas consulares de Ecuador mantienen un "diálogo permanente con las autoridades de la patrulla fronteriza y el ORR", que custodia a los niños, hasta que los menores no acompañados se reunifiquen con sus familiares en territorio estadounidense.

Además, el Ministerio de Exteriores explicó que una vez que los menores son detenidos por la patrulla fronteriza y la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., esta última entidad transfiere al niño al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Finalmente, se les asigna un patrocinador que está a cargo de la ORR, "que en la mayoría de los casos se trata de un familiar directo de los menores", aseguró.

Las supuestas desapariciones de menores trascienden luego de que Cancillería confirmó que había seis ecuatorianos detenidos por el ICE (tres adultos y tres menores), hasta el pasado domingo 25 de enero. En uno de esos reportes, Exteriores indicó que los funcionarios diplomáticos ha atendido 41.297 casos de migrantes nacionales que involucran a niños, niñas y familias desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025.

