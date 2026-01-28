Cancillería de Ecuador envía nota de protesta a EE.UU. tras incidente en Minneapolis

Canciller Sommerfeld exige respeto a la soberanía tras intento de agentes de ICE de entrar al consulado en Minneapolis

Gabriela Sommerfeld emitió una nota de protesta formal ante el Gobierno de EE.UU. tras el intento de incursión de agentes migratorios en oficinas consulares.

La canciller Gabriela Sommerfeld envió una nota de protesta formal a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador tras un reciente incidente en el Consulado de Minneapolis. En el documento, la jefa de la diplomacia ecuatoriana exigió que no se repitan incursiones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ninguna de las sedes consulares del país en territorio estadounidense.

Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

Rechazo ecuatoriano ante el intento de irrupción de ICE

El hecho se viralizó este martes 27 de enero de 2026 a través de un video que captó el momento en que uniformados de ICE intentaron ingresar a la oficina principal. El personal consular bloqueó el acceso de inmediato, recordándoles a los agentes que el recinto goza de inmunidad diplomática bajo tratados internacionales.

En las grabaciones se percibe la tensión del momento: funcionarios ecuatorianos reclaman con firmeza la falta de autorización de los agentes para entrar. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la rápida intervención del equipo diplomático permitió garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encontraban realizando trámites en ese instante.

🔴 #Atención || Esta mañana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de #EstadosUnidos, intentaron ingresar a la sede del Consulado de Ecuador en Minneapolis, desafiando la inmunidad diplomática del recinto. El hecho, captado en video, muestra a los… pic.twitter.com/4i8pE13IgQ — Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 27, 2026

Protocolos de emergencia y protección ciudadana

De acuerdo con la información oficial, el agente de ICE buscó acceder a las instalaciones donde, en ese momento, se encontraban ciudadanos ecuatorianos realizando trámites consulares. La situación fue detectada de inmediato por el personal del consulado, que activó los protocolos internos de seguridad.

Tras el intento de incursión, el Consulado activó los protocolos de emergencia establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estas medidas buscan responder de forma inmediata ante cualquier riesgo que comprometa la seguridad de los usuarios y del personal diplomático.

