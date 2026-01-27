ICE en Estados Unidos: línea de emergencia para ecuatorianos detenidos

La sombra de las deportaciones se alarga sobre la comunidad ecuatoriana en el norte de Estados Unidos. Desde el pasado 23 de enero de 2026, el Gobierno del Ecuador, a través de su red consular, ha activado un protocolo de seguimiento permanente tras una serie de operativos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. La misión es clara: blindar los derechos de los compatriotas, informar sobre el laberinto legal que enfrentan y, sobre todo, evitar el desamparo de las familias atrapadas en el sistema.

La Cancillería confirmó que el Consulado en Minneapolis, en coordinación directa con la Embajada en Washington, lidera las gestiones para monitorear la situación de los detenidos. Este despliegue institucional busca garantizar el respeto al debido proceso y asegurar que los derechos de los compatriotas sean protegidos frente a las políticas migratorias vigentes.

Casos prioritarios: Seguimiento a menores y núcleos familiares

Detrás de los reportes oficiales, la red consular registra expedientes específicos para asegurar la integridad de los más vulnerables. Entre los casos bajo observación figuran Elvis Joel Tipán Echeverría, detenido junto a su hija de dos años, y Rosa Florinda Llangari Tenecora, interceptada con su hijo Joffe Alexander Jara. La lista de seguimiento también incluye a la menor Chloe Renata T. V. y a la familia de Liam Conejo, un niño de cinco años cuyos padres, Alexander y Erika Pamela, también se encuentran en proceso administrativo.

La Cancillería ha establecido canales de apoyo social y psicológico con los familiares en Ecuador. En el terreno, la gestión se divide según las necesidades de cada grupo: mientras algunos requieren acompañamiento constante, otros han optado por avanzar de forma independiente, siempre bajo la vigilancia consular para evitar la vulneración de derechos.

La presión migratoria no se limita a Minnesota. En el noreste del país, el Consulado en Connecticut ha reforzado su capacidad de respuesta habilitando una línea de emergencia (+1 413 758 1709) operativa las 24 horas. Este canal no solo atiende detenciones, sino también accidentes, desapariciones y fallecimientos en estados con alta densidad de migrantes como Massachusetts, Rhode Island y Vermont.

Incluso bajo el azote de las tormentas de nieve que han obligado a modificar horarios de oficina, la diplomacia ecuatoriana ha digitalizado su asistencia. Mediante un código QR en su fanpage de Facebook, los compatriotas pueden acceder a guías de ayuda inmediata, sorteando tanto las inclemencias del tiempo como los riesgos legales.

Diplomacia activa: Vigilancia sobre los procesos judiciales

A nivel macro, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene una línea de comunicación abierta y directa con las autoridades migratorias de EE. UU. El objetivo es desglosar el estado de cada proceso judicial y asegurar que las familias no sean fragmentadas arbitrariamente. "El seguimiento es constante, activo y permanente", reza el comunicado oficial de la entidad, subrayando que la red consular se mantiene en alerta máxima frente a cualquier irregularidad.

Guía de supervivencia: ¿Qué hacer ante una detención?

Ante el endurecimiento de los controles de ICE, las autoridades recomiendan a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos seguir estas acciones clave para salvaguardar sus derechos:

Comunicación consular prioritaria: Establezca contacto inmediato con la oficina consular ecuatoriana más próxima para formalizar el acompañamiento de su caso.

Resguardo legal en documentos: Evite suscribir cualquier formulario o notificación, especialmente de deportación, si no cuenta con la supervisión de un profesional del derecho.

Asistencia jurídica especializada: Gestione la representación de un abogado de inmigración y asegure un canal de contacto permanente durante todo el proceso.

Activación de redes familiares: Notifique la situación a sus parientes en Estados Unidos y Ecuador para facilitar el monitoreo institucional y el soporte logístico.

Identificación y ubicación técnica: Tenga a mano datos esenciales como el A-Number, la dirección exacta del arresto y el nombre del centro de procesamiento.

Prioridad en protección de menores: Ante la presencia de niños, invoque el principio del interés superior del menor y asegure el reporte inmediato a las autoridades consulares.

Si bien el seguimiento consular no reemplaza la ley estadounidense, se erige como el último bastión de humanidad y orientación para el migrante en el exterior.

