Trump ordena erradicar ciudades santuario: Tom Homan llega a Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura frente a las políticas migratorias locales tras los recientes disturbios en Minneapolis. "Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación", sentenció el mandatario, rompiendo el silencio tras la muerte de Alex Pretti. El enfermero falleció el pasado sábado por disparos de agentes federales durante un despliegue en Minnesota, suceso que ha intensificado las protestas en la región.

El choque entre jurisdicciones y el ICE

Trump defendió su gestión asegurando que su "victoria aplastante histórica" en 2024 se debió, en gran medida, a su promesa de "SELLAR LA FRONTERA y lanzar la mayor política de deportación masiva de delincuentes extranjeros ilegales en la historia de Estados Unidos". En ese sentido, arremetió contra los gobiernos locales de tendencia demócrata por su falta de apoyo en los operativos de seguridad.

"Las Ciudades y Estados Santuario, gobernados por los demócratas, se niegan a cooperar con el ICE y, de hecho, están alentando a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores entre los peores", escribió Trump, señalando que esta falta de coordinación genera "circunstancias peligrosas para todos los involucrados".

Para contrastar, el Ejecutivo citó los casos de Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Louisiana, donde el trabajo conjunto entre policías locales y federales permitió que el "ICE arrestó a 150.245 delincuentes extranjeros ilegales durante el último año".

El conflicto legal de los santuarios

Aunque no existe una definición jurídica estricta, el término "ciudad santuario" identifica a los municipios que restringen su colaboración con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Bajo estas normas, se suele evitar el cuestionamiento del estatus migratorio de los residentes y se garantiza el acceso a servicios básicos sin riesgo de deportación inmediata, salvo orden de un juez federal.

No obstante, Trump instó al Congreso a través de su plataforma Truth Social a "aprobar de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario". Esta solicitud enfrenta un muro en el Senado, donde la bancada demócrata mantiene su rechazo a las tácticas de la Patrulla Fronteriza, especialmente tras el incidente donde Pretti perdió la vida a manos de un agente federal.

Designación de Tom Homan e investigaciones en curso

En respuesta a la crisis en Minnesota, el presidente anunció este lunes 26 de enero la movilización del exdirector del ICE, Tom Homan. "Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro, pero justo, y me reportará directamente", afirmó el mandatario.

Finalmente, el presidente vinculó el descontento social con presuntas irregularidades financieras y personales. Sugirió que las protestas son impulsadas, en parte, por un "masivo fraude de asistencia social de más de $20.000 millones ocurrido en Minnesota". Asimismo, puso el foco sobre la legisladora Ilhan Omar, señalando investigaciones en curso sobre su patrimonio: "La congresista Illhan Omar, quien se fue de Somalia sin nada y, según se informa, ahora tiene una fortuna de más de 44 millones de dólares. El tiempo lo dirá", concluyó.

