Ecuador confirma intento de ingreso de ICE: ¿qué pasó en el Consulado?

Un intento de ingreso generó alerta diplomática, activó protocolos de emergencia y derivó en una protesta formal a Washington

La Cancillería del Ecuador informó sobre el intento de ingreso de un agente de ICE al Consulado en Minneapolis.

La mañana de este martes se vivió un momento de tensión en el Consulado del Ecuador en Minneapolis, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) intentó ingresar a la sede diplomática. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, según reportó la cónsul ecuatoriana en esa ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el agente de ICE buscó acceder a las instalaciones donde, en ese momento, se encontraban ciudadanos ecuatorianos realizando trámites consulares. La situación fue detectada de inmediato por el personal del consulado, que activó los protocolos internos de seguridad.

Los funcionarios consulares impidieron el ingreso del oficial estadounidense y cerraron el acceso a la sede. La acción tuvo como objetivo principal garantizar la protección de los ecuatorianos presentes y preservar la inviolabilidad del espacio diplomático.

Intento de ingreso activó protocolos de emergencia consular

Tras el intento de incursión, el Consulado activó los protocolos de emergencia establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estas medidas buscan responder de forma inmediata ante cualquier riesgo que comprometa la seguridad de los usuarios y del personal diplomático.

En el comunicado se detalla que la reacción fue inmediata y coordinada, evitando que el agente de ICE ingresara a las oficinas. “Los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE”, señala el texto difundido por la Cancillería.

La presencia de ciudadanos ecuatorianos dentro de la sede consular marcó la urgencia de la respuesta. Según el reporte, las acciones adoptadas permitieron mantener el control de la situación sin que se registraran incidentes mayores.

Ecuador presentó una nota de protesta diplomática

Como consecuencia del hecho, Cancillería presentó de forma inmediata una nota de protesta ante la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. La comunicación busca evitar que situaciones similares se repitan en otras oficinas consulares ecuatorianas.

El documento diplomático solicita que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”. La Cancillería considera el intento de ingreso como un hecho que vulnera las normas que rigen las sedes diplomáticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que continuará velando por la seguridad de los ecuatorianos en el exterior y por el respeto a los espacios consulares. El caso quedó registrado como un antecedente relevante en la relación diplomática bilateral.

