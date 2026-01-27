Kristi Noem recibe respaldo de Donald Trump en medio de tensiones políticas

Trump respalda a Noem pese a críticas por tiroteo en Minnesota y crecen pedidos de investigación

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. recibe el respaldo del presidente Donald Trump en medio de tensiones políticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes 27 den enero, su respaldo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en medio de las críticas por su actuación tras el tiroteo ocurrido en Minnesota que provocó la muerte de Alex Pretti. El mandatario aseguró que la funcionaria continuará en el cargo y descartó cualquier posibilidad de renuncia.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump ante la prensa antes de viajar a Iowa para participar en un acto político que ya forma parte de la campaña de las elecciones de medio mandato.

Polémica por la respuesta oficial en Minnesota

La gestión de la crisis por parte de Noem ha generado un fuerte debate público. En su primera comparecencia, realizada el sábado tras confirmarse la muerte de Pretti —el segundo ciudadano estadounidense fallecido este año por disparos de agentes federales—, la secretaria calificó a la víctima de “terrorista doméstico”.

Pretti murió a causa de disparos efectuados por agentes de inmigración, lo que intensificó el cuestionamiento a los protocolos de actuación y al discurso oficial adoptado desde el Departamento de Seguridad Nacional.

Demócratas impulsan intento de destitución

Las declaraciones de Noem llevaron a legisladores demócratas a promover una iniciativa de destitución parlamentaria. Aunque la propuesta no cuenta con respaldo republicano y tiene escasas probabilidades de avanzar, representa una señal de rechazo a la política migratoria impulsada por la administración Trump.

Para la oposición, el caso refleja una postura cada vez más rígida frente a temas de seguridad y control migratorio, especialmente en contextos de alta sensibilidad social.

Tensiones internas y pedido de investigación

La figura de Noem también quedó asociada a la línea más dura del despliegue federal en Minnesota. No obstante, el propio Trump moderó su posición al designar a su zar fronterizo, Tom Homan, como nuevo enlace con las autoridades locales, en reemplazo del oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quien encabezó las redadas en Mineápolis durante las últimas tres semanas.

La conmoción por lo ocurrido trascendió las filas demócratas. Algunos referentes republicanos, entre ellos el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz, solicitaron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las circunstancias de la muerte de Pretti.

