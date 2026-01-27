Reportan presunto intento de ICE por ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis

Un video viral muestra a agentes del ICE intentando ingresar al Consulado de Ecuador

Un episodio que ha generado alarma entre la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos se registró este martes 27 de enero de 2026 en Minneapolis. Según reportes, varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habrían intentado ingresar al Consulado de Ecuador, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el personal consular impide el acceso, recordando a los oficiales que el edificio cuenta con inmunidad diplomática y que no pueden ingresar sin autorización. El audio deja constancia de la tensión: funcionarios del consulado advierten que los agentes no tienen derecho a entrar.

La presión sobre los migrantes en Minneapolis

Minneapolis atraviesa un momento complicado para la comunidad migrante. En los últimos meses, los operativos de ICE se han intensificado en zonas residenciales y comerciales, generando preocupación entre los ecuatorianos que viven en la ciudad.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un aumento en la agresividad de los agentes durante las redadas, mientras el gobierno de Ecuador ha reforzado la atención consular, activando líneas de emergencia y protocolos de asistencia legal para sus ciudadanos.

Menores ecuatorianos detenidos

El incidente también se vincula con la reciente detención de dos niños ecuatorianos en Minneapolis. Liam, de 5 años, permanece en un centro de detención en Texas, mientras que Chloe, de 2 años, ya fue reunida con su madre.

Según medios locales y la Cancillería ecuatoriana, los menores fueron retenidos en medio de redadas contra migrantes. Imágenes difundidas por la agencia Associated Press muestran protestas de los internos en el centro donde está Liam, quienes exigen un trato adecuado.

Reacciones diplomáticas y medidas de seguridad

Tras el episodio, el Consulado de Ecuador en Minneapolis reforzó su seguridad y reiteró la protección que ofrece a sus ciudadanos. Desde Quito, la Cancillería confirmó que se mantiene el seguimiento del caso, asegurando apoyo consular y asistencia legal a los afectados.

