Juez federal detiene deportación de niño de 5 años y su padre en Minnesota

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis

Un juez federal ha bloqueado este martes 27 de enero del 2026 la posible deportación del niño de 5 años y su padre.

Un juez federal ha bloqueado este martes 27 de enero del 2026 la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

Desde Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que la defensa legal de Adrián Conejo y su hijo Liam, de cinco años, solicitó formalmente al Estado ecuatoriano abstenerse de intervenir en su proceso jurídico.

Los compatriotas permanecen bajo custodia en el South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas, tras ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según declaraciones de la funcionaria a medios de comunicación, la decisión responde a una estrategia técnica liderada por el abogado de la familia, Mark Prokosch. El objetivo es "evitar que la participación diplomática interfiera en la solicitud de asilo" que actualmente tramita el grupo familiar ante las autoridades estadounidenses.

Asamblea fiscalizará a Gabriela Sommerfeld por caso del niño Liam

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, resolvió iniciar un proceso de fiscalización a la actuación de la Canciller Gabriela Sommerfeld por el menor Liam detenido por ICE. La decisión busca revisar el manejo diplomático y consular del Estado ecuatoriano, así como la respuesta institucional frente a los casos reportados

Según los primeros criterios recogidos dentro de la Asamblea, la fiscalización pretende esclarecer si los protocolos de protección consular se han aplicado adecuadamente, si existe coordinación suficiente con autoridades estadounidenses y si se ha brindado apoyo oportuno a las familias de los menores. La medida podría implicar la convocatoria a funcionarios de alto nivel para explicar procedimientos, datos oficiales y posibles omisiones en la atención de estos casos.

La preocupación por la situación de menores ecuatorianos en Estados Unidos volvió a instalarse en el debate público, luego de que la asambleísta correísta Noemí Cabrera expresara su inquietud frente a lo que considera una falta de pronunciamiento por parte del presidente de la República. “Me preocupa el silencio que ha tenido el presidente de la República ante este hecho”, afirmó la legisladora al referirse a los recientes casos de niños y adolescentes ecuatorianos afectados por operativos migratorios y procedimientos de custodia en territorio estadounidense.

