Asamblea fiscaliza a Sommerfeld por caso de niño ecuatoriano detenido por ICE

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, resolvió iniciar un proceso de fiscalización a la actuación de la Canciller Gabriela Sommerfeld por el menor Liam detenido por ICE. La decisión busca revisar el manejo diplomático y consular del Estado ecuatoriano, así como la respuesta institucional frente a los casos reportados

Según los primeros criterios recogidos dentro de la Asamblea, la fiscalización pretende esclarecer si los protocolos de protección consular se han aplicado adecuadamente, si existe coordinación suficiente con autoridades estadounidenses y si se ha brindado apoyo oportuno a las familias de los menores. La medida podría implicar la convocatoria a funcionarios de alto nivel para explicar procedimientos, datos oficiales y posibles omisiones en la atención de estos casos.

La preocupación por la situación de menores ecuatorianos en Estados Unidos volvió a instalarse en el debate público, luego de que la asambleísta correísta Noemí Cabrera expresara su inquietud frente a lo que considera una falta de pronunciamiento por parte del presidente de la República. “Me preocupa el silencio que ha tenido el presidente de la República ante este hecho”, afirmó la legisladora al referirse a los recientes casos de niños y adolescentes ecuatorianos afectados por operativos migratorios y procedimientos de custodia en territorio estadounidense.

La familia de Liam Conejo Ramos aseguró en entrevista con DNEWS que el menor y su padre estaban en proceso legal de asilo. Ilustración Expreso

El señalamiento de Cabrera surge en un contexto en el que varias organizaciones han advertido sobre detenciones, traslados a centros de acogida y falta de información clara respecto al paradero o condiciones de menores migrantes. Aunque las cifras exactas varían según la fuente, los reportes coinciden en que existe creciente preocupación tanto en Ecuador como en EE. UU. por la vulnerabilidad de estos menores frente a los procesos migratorios.

El silencio presidencial señalado por Cabrera se suma a otras críticas provenientes de sectores sociales y organizaciones defensoras de migrantes, que reclaman una postura más clara y activa frente a las denuncias y reportes de detención de niños ecuatorianos. Para distintos actores políticos, la ausencia de un pronunciamiento podría interpretarse como una falta de prioridad del Ejecutivo respecto a la protección de ciudadanos vulnerables en el extranjero.

La resolución aprobada por la Comisión

Requerir a la ministra de Relaciones Exteriores un informe detallado que debe incluir:

A. Políticas, protocolos y acciones consulares destinadas a la protección de menores ecuatorianos afectados por procesos migratorios de sus padres o tutores en EE. UU.

B. Estadísticas desagregadas de los casos atendidos, clasificadas por edad, sexo y tipo de medida de protección aplicada.

C. Dificultades identificadas, así como medidas correctivas implementadas o previstas por la institución.

#ATENCIÓN | La Canciller Gabriela Sommerfeld se pronuncia sobre la situación de los niños ecuatorianos detenidos en EE.UU. Vía @BMerizaldeTA pic.twitter.com/Nby2MtJVPv — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2026

Familia de niño retenido en EE.UU. rechazó ayuda del Ecuador, según canciller

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó el lunes 26 de enero de 2026 que la defensa legal de Adrián Conejo y su hijo Liam, de cinco años, solicitó formalmente al Estado ecuatoriano abstenerse de intervenir en su proceso jurídico.

Los ecuatorianos continúan retenidos en el South Texas Family Residential Center, ubicado en Dilley, Texas, después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la funcionaria a medios de comunicación, esta decisión forma parte de una estrategia jurídica dirigida por el abogado de la familia, Mark Prokosch, cuyo propósito es evitar que cualquier intervención diplomática pueda afectar el proceso de asilo que el grupo familiar mantiene en curso ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

