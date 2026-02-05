Crítica de cine: Sueños de trenes, ¿la película más emocional del 2025?

Con Joel Edgerton, Felicity Jones y William H. Macy. "Sueños de Trenes" es un viaje íntimo por la vida de un hombre común

Estados Unidos, alrededor de 1917. Robert Grainier (Joel Edgerton) nunca supo quiénes fueron sus padres. Simplemente, un familiar, teniendo el chiquillo seis o siete años, lo embarcó en un tren que lo dejaría en Bonners Ferry, Idaho. Al crecer se hizo leñador y vagó sin rumbo durante 20 años, talando árboles. Conoció a Gladys Olding (Felicity Jones, nominada al Oscar en 2014 por La teoría del todo y en 2024 por El brutalista). Se casaron y tuvieron una hija, Kate. Empezó a trabajar en la construcción de los puentes en que se pondrían los rieles necesarios para que el tren pudiera llegar al Pacífico.

El argumento

Robert Grainer es un humilde jornalero que vive en el vasto y cambiante Oeste americano a principios del siglo XX. Su vida sencilla se ve sacudida por la trágica muerte de su familia, dejándolo solo en un mundo en rápida transformación.

Enfrentándose a la soledad y la dureza de la naturaleza, Grainer busca adaptarse y encontrar sentido en su existencia. A través de su lucha, la historia retrata la resiliencia humana ante la pérdida y el inevitable paso del tiempo en una era de progreso y cambio.

El alma de la película: Melancolía, nostalgia y un misticismo único

Entablará amistad con Arn Peeples (William H. Macy), experto en explosivos. Verá matar por racismo o venganza y palpará el odio hacia los chinos que viven en su América. Mientras tanto, ha erigido su hogar y es feliz, pero un pavoroso incendio forestal cambiará su vida. Conocerá a Kerry Condon (Claire Thompson), trabajadora de servicios forestales. Observará el alunizaje del Apolo 11 y habrá volado en un biplano, momento en el cual percibirá la grandeza de vivir.

Sueños de trenes se ha convertido en la película más sensitiva del 2025, y eso demuestra la voz en off que al comenzar el filme dice: “Hubo una vez pasadizos del viejo mundo, senderos extraños, caminos ocultos. Tras tomar cualquier curva, podías toparte, cara a cara, con el gran misterio, la base de todas las cosas y, aunque ese viejo mundo ya no esté, aunque esté cual pergamino, enrollado y guardado en algún sitio… aún se oye su eco”.

Crítica de Cine. La empleada, ¿thriller psicológico de lujo con grietas ocultas? Leer más

Nominada a cuatro Oscars (mejor película, guion adaptado, cinematografía y canción —Train Dreams, compuesta y escrita por Nick Cave y Bryce Dessner—), el filme triunfa por la sencillez aplicada a su narrativa, a su melancolía y a ese sabor de nostalgia que se extiende a cada momento, hasta convertirse en una lección acerca de la vida, donde los sueños se cumplen a medias y la tragedia puede surgir en cualquier momento. Es un muestrario del amor conyugal, envuelto en una atmósfera contemplativa y pesarosa, de estoicismo y dolores del alma, donde adquiere proporciones míticas y una lasitud intimista.

Análisis del reparto: Actuaciones que sostienen el relato

La actuación del australiano Joel Edgerton es el pilar del largometraje y asombra al percibirse que tiene gran capacidad para transmitir una profunda humanidad, dolor y añoranza a través de gestos sutiles y emotivos silencios.

Raro es que no lo hayan nominado al Oscar. Felicity Jones representa, aunque su actuación sea nimia, el calor hogareño que destila sensibilidad; ella es imagen de la mujer que sabe llevar su matrimonio. William H. Macy, como el viejo técnico en explosivos, es genial; su voz, sus gestos calmados transmiten a los espectadores la fuerza de un espíritu en paz con su existencia, y Kerry Condon es una magnífica representante de la mujer que sabe valerse por sí misma… arrojada cuando la situación lo requiere y cautelosa en sus momentos de incertidumbre.

Y ALGO MÁS… El título de esta película de Netflix me llevó a preguntarle a la I.A. sobre ¿qué significa soñar con trenes? Esto me dijo: “Velo como algo positivo, pues representa que vas camino a ver tus sueños realizados. Si viajas con personas, estás por concretar ideas, pero si ves al tren alejarse… ¡Cuidado! Puede graficar el temor que tienes de perder el control de tu heredad”.

CALIFICACIÓN: * * * *

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!