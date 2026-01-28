Crítica de Cine. Hamnet, ¿cómo el dolor íntimo dio origen al mito de Shakespeare?

Una mirada sensible y visualmente poderosa sobre Hamnet, el duelo, la creación artística y la fragilidad humana

Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, es considerada uno de los mejores estrenos del año.

Debo advertir que esta no es una película sobre Shakespeare, sino una ficción que se apoya en la fragilidad humana, en la transformación del dolor en arte, en un drama devastador, en juzgar lo que significa ser padre y el martirio de perder un hijo.

En Hament, la narrativa es una muestra cabal del Séptimo Arte (calificativo acuñado en 1911 por el crítico italiano Ricciotto Canudo en su manifiesto Las siete artes).

Hamnet, el argumento

Agnes Hathaway (Jessie Buckley, nueva y brillante actriz irlandesa, nominada al Óscar como actriz secundaria por La hija oscura, 2021) es una muchacha independiente que elabora remedios con plantas medicinales. Vive al margen de su comunidad: Stratford-upon-Avon (Reino Unido).

Ella conoce a un joven preceptor de latín llamado William Shakespeare (Paul Mescal), hijo de un guantero, con quien contraerá nupcias.

Su boda será puesta a prueba, inicialmente, por las relaciones con su parentela y, rápidamente, por las estancias de su cónyuge en Londres, donde escribe sus obras teatrales y, subsiguientemente, por la enfermedad de sus gemelos, Judith (Olive Gray) y Hamnet (Jacobi Jupe), contagiados durante la Peste Negra (en Ecuador la llamaron “bubónica”), epidemia resurgida en los años del siglo XVI y que motivará el fallecimiento de Hamnet, a los 11 años.

Ese hecho generará la creación de la obra más famosa de este dramaturgo: Hamlet, influyente drama de la lengua inglesa.

Hamnet, la crítica de Jorge Suárez

Su directora, Chloé Zhao (Pekín, 1982; Óscar por Nomadland, 2020), ha escogido la novela de Maggie O’Farrell, con quien escribe un guion sensible y profundo, aunque algo lento, enfocado siempre en el personaje femenino que interpreta Jessie Buckley, nominada al Óscar y ganadora del Globo de Oro.

Luego esparce una visión que abarca la naturaleza del ser humano, de aquellos que sufren mientras recorren los atajos de la vida. Todo ello lo muestra con enérgicos primeros planos, dejando en pantalla rostros actorales que impresionan y permanecen en la memoria del espectador.

La actuación de Buckley es superlativa, sobre todo porque, a medida que avanza el largometraje (125 minutos), incrementa su capacidad artística y el cinéfilo queda absorto ante recursos histriónicos que le permiten sobresalir en el conjunto interpretativo.

Paul Mescal cumple con solvencia, especialmente cuando pronuncia las primeras frases del soliloquio “Ser o no ser”. Destaca Jacobi Jupe por su naturalidad y certeza. Emily Blunt, como la madre de Shakespeare, demuestra la excelencia de su arte.

La cinematografía del filme posee lo que la prensa estadounidense denomina “un patrimonio visual lírico y onírico”, especialmente cuando muestra la naturaleza, el dolor de los partos y esos rostros que hablan a través de los ojos.

Alcanza su máxima expresión en la secuencia final, cuando Hamlet sube a escena en el Globe; en ese momento, se convierte en una de las mejores películas que ha utilizado las imágenes dibujadas de aquel teatro, superando quizá al creado por Sir Laurence Olivier para Enrique V (1944).

Una sugerencia: antes de ver Hamnet, y en caso de ignorar lo referente a Hamlet, abra Google, escriba ese nombre y lea su contenido; así estará mejor preparado para admirar uno de los mejores estrenos del año. Si no asiste, tendrá que olvidar eso de “ya no hacen películas como antes”. Las siguen haciendo; lo que sucede es que, a veces, el público no responde y, tarde o temprano, los distribuidores pensarán en no traerlas. Usted, amigo lector, tiene la palabra.

Datos adicionales sobre Hamnet

Antes de 1660, las mujeres no tenían permitido actuar en obras teatrales. Por ello, jóvenes lampiños de entre 14 y 16 años eran contratados para representarlas. En ese año se registra por primera vez el nombre de Margaret Hughes, autorizada a ejercer esa profesión.

En el reparto de Hamlet, obra que cierra Hamnet, el papel de la reina Gertrudis es interpretado por el actor Matthew Tennyson, lo cual es correcto. No así Ofelia, desempeñada por una actriz (Eliza Scanlen), punto incongruente, ya que la historia de esta película se sitúa entre 1580 y 1596.

Calificación: * * * * 1/2

