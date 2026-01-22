Óscar 2026: la lista completa de nominados
La ceremonia de los Óscar 2026 se celebrará el 15 de marzo, con Conan O’Brien como anfitrión
La temporada de premios entra en su etapa decisiva con el anuncio de las nominaciones a los Premios Óscar 2026. La Academia reveló este 22 de enero de 2026, desde Los Ángeles, la lista de aspirantes a las estatuillas más importantes del cine, en una transmisión oficial que marca el inicio del camino hacia la gran gala.
El anuncio se realizó a las 8:30 a. m. (hora del Este), con Danielle Brooks y Lewis Pullman como presentadores. La transmisión pudo seguirse en vivo a través de Oscar.com, Oscar.org, las redes sociales de la Academia y por televisión en Good Morning America (ABC), además de streaming en ABC News Live, Disney+ y Hulu.
La nueva categoría del Óscar
Crítica de Cine. El botín, ¿acción cruda y dilemas éticos en la era Netflix?Leer más
La ceremonia de los Óscar 2026 se celebrará el 15 de marzo, con Conan O’Brien como anfitrión por segundo año consecutivo. Con las nominaciones ya sobre la mesa, comienza la cuenta regresiva para conocer a las películas, actuaciones y equipos técnicos que competirán por el mayor reconocimiento de la industria cinematográfica.
Las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Óscar cuenta como cinta más destacada a la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, marcó un hito al obtener 16 nominaciones, superando el récord histórico de 14 menciones que compartían Titanic, La La Land y All About Eve.
Esta edición incorpora además una nueva categoría: Mejor Reparto. Todas las categorías cuentan con cinco nominados, salvo Mejor película, que mantiene un máximo de diez títulos.
Lista completa de nominaciones a los Óscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Actriz principal
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Actor principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
Actor de reparto
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
- Delroy Lindo, Sinners
Guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Guion original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Largometraje animado
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Película internacional
- The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just an Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirat (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Canción original
- ‘Dear Me’, de Diane Warren: Relentless
- ‘Golden’, de KPop Demon Hunters
- ‘I Lied to You’, de Sinners
- ‘Sweet Dreams of Joy’, de Viva Verdi
- ‘Train Dreams’, de Train Dreams
Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Maquillaje y estilismo de cabello
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor reparto (nueva categoría)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Largometraje documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Cortometraje documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Cortometraje de acción real
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!