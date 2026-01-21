Ashton Kutcher aclara los rumores sobre su higiene en nueva entrevista

En 2021 surgió el rumor, tras una declaración que dio, que tanto él como su esposa Mila Kunis no se duchaban

Ashton Kutcher se refirió a los comentarios que surgieron en 2021 sobre sus hábitos de higiene y los de su esposa, Mila Kunis, declaraciones que se viralizaron y derivaron en versiones sobre su vida cotidiana. Cinco años después, el actor retomó el tema y buscó poner fin a las especulaciones.

El origen de la conversación se remonta a julio de 2021, cuando ambos participaron en el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman. En ese espacio, hablaron sobre el uso del jabón y la frecuencia del baño, tanto en adultos como en niños. Durante la charla, Kunis señaló: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”. Más adelante agregó: “Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días, yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Kutcher coincidió con su esposa y explicó que solo bañaban a sus hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, cuando estaban visiblemente sucios. También detalló su propia rutina: “Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”. Ante una consulta sobre el ejercicio, precisó que se enjuagaba el rostro “para quitar las sales” y luego se duchaba sin jabón. “Aquí está la cosa: si podés ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”, concluyó entonces.

En una entrevista reciente con la revista People, mientras promocionaba Belleza perfecta, la nueva serie de Ryan Murphy que se estrenará el 21 de enero en Disney+, Kutcher volvió sobre aquellas declaraciones. “Fue la cosa más loca de todos los tiempos”, dijo. “En un momento dado hicimos un comentario y la gente decía: ‘¿Apesta? ¿Huele mal?’”.

Durante la misma conversación, el actor repasó cómo se instaló el rumor: “Hubo un comentario en un podcast, hace mucho tiempo... Y la gente decía: ‘No se duchan’”. Luego añadió: “Yo respondo: ‘Me ducho, voy al gimnasio, me ducho’”. En ese intercambio, su compañero de elenco Anthony Ramos intervino para respaldarlo con una frase: “Puedo confirmar que mi chico se ducha”.

En la entrevista, Kutcher también habló sobre su preparación para interpretar a su personaje en la serie. “Seamos claros: he estado sentado en una silla de oficina trabajando en capital de riesgo”, comentó sobre su estado físico previo al rodaje. “Entonces pensé: ‘¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer?’”. Relató que entrenó con Robbie Egan y que ajustó su imagen antes de comenzar el trabajo. Sobre el papel, recordó una conversación con Murphy: “Ryan vino y me dijo: ‘Escribí este papel para ti. Creo que sería muy interesante. Creo que no se parece a nada que hayas hecho antes, y creo que va a ser genial’”. Kutcher concluyó: “Creo que es realmente lo más divertido que he hecho jamás interpretando un personaje”.

