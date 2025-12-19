Emergencia por Fusarium R4T: ¿Subirá el precio del banano en los mercados?

La emergencia se ha declarado por 6 meses, a fin de viabilizar recursos para fortalecer el cerco epidemiológico

El banano ecuatoriano ha sido declarado en emergencia, después de que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, confirmara la presencia del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) en el país.

Esta enfermedad afecta a cultivos de banano, plátano, orito y otras musáceas, por lo que la emergencia se ha declarado por un plazo de 6 meses, a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y la cooperación internacional, para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

¿Subirá el precio del banano en los mercados?

De acuerdo con el comunicado de Agrocalidad, la presencia del hongo actualmente no afecta las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas, por lo que, hasta el momento, no existe una alteración en la comercialización de dichos productos.

No obstante, aunque no hay un impacto inmediato, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que esta plaga puede causar pérdidas totales de cosecha en plantaciones infectadas debido a que el hongo permanece décadas en el suelo. Además, en otros países donde R4T ha afectado plantaciones, se han registrado grandes pérdidas económicas y reducción de producción.

Una finca de El Oro

El foco identificado, en una finca de El Oro, se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales, dijo la entidad de control.

"Desde la primera sospecha registrada el 3 de septiembre de 2025, se activó de inmediato el Plan Nacional de Contingencia, con el despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamientos técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga", detalla el comunicado de Agrocalidad.

